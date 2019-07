Het project ‘Magda?!’ leert kinderen op een spelende manier omgaan met de risico’s van vuur maken of beitelen EDLL

17u34 0 Leuven De vzw Landelijke Kinderopvang ontwikkelde samen met KBC de spelbox ‘Magda?!’ om kinderen te leren omgaan met gevaren. Kinderopvang Stekelbees in Wijgmaal mocht als eerste box uittesten.

Kinderen op een spelende manier laten omgaan met de risico’s van gevaarlijke activiteiten, dat is het doel van het nieuwe project ‘Magda?!’. Begeleiders doen samen met de kinderen activiteiten zoals vuur maken, marshmallows roosteren op de barbecue of iets beitelen. Kinderen moeten op die manier gevaren beter leren inschatten.

De kinderen zijn alvast enthousiast over de spelletjes. “We hebben geleerd hoe je moet omgaan met vuur en worstjes geroosterd op de barbecue. Daarna hebben we ook nog een riool met waterflessen gebouwd”, zeggen twee meisjes van Stekelbees Wijgmaal. “Vuur maken of een kaarsje aansteken mag je niet alleen doen”, klinkt het nog bij de kinderen.

De buitenschoolse kinderopvang Stekelbees is een initiatief van de vzw Landelijke Kinderopvang