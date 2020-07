Exclusief voor abonnees Het nieuwe normaal in Leuven: “Als iemand zegt dat hij Homer Simpson heet, dan is dat zo” Shoppen, op café en iets gaan eten in het nieuwe normaal Dietert Bernaers

26 juli 2020

14u00 0 Leuven Mondmaskertje op in de winkelstraat of als je in het restaurant naar het toilet moet. Verplicht registreren als je een koffie of een pintje wil drinken. Het nieuwe normaal werd verrassend vlug aanvaard door een ruime meerderheid van de bevolking, zo stelde onze reporter DIETERT BERNAERS zaterdag in Leuven vast.

Druk in Leuven, u kent dat liedje van Noordkaap. Het is zaterdag 16 uur en dan is het in de winkelstraten van de studentenstad vaak over de koppen lopen. Ook vandaag veel volk in de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat, de twee assen in het centrum van Leuven met de meeste shops. Twee dingen vallen meteen op: in de winkels zelf is er amper volk en de mensen op straat dragen bijna allemaal een mondmasker. Straf, want deze nieuwe regel is nog maar een dag eerder aangekondigd, de borden met de nodige info worden zelfs pas woensdag geplaatst. Voorlopig hebben de stadsdiensten op de oude infoborden de woorden ‘indien mogelijk’ met zwarte tape overplakt. Tot zaterdagochtend stond er: draag indien mogelijk een mondmasker.

