Het mysterieuze kistje in de Leuvense Sint-Pieterskerk Bart Mertens

26 maart 2020

11u00 0 Leuven De restauratie van de Sint-Pieterskerk heeft enkele bijzondere ‘schatten’ opgeleverd. Zo werd er in het graf van Hendrik I een mysterieus kistje gevonden.

De restauratie van de Leuvense Sint-Pieterskerk die net afgerond is, leverde boeiende verhalen op. Tijdens de ontmanteling en restauratie van het praalgraf van Hendrik I van Brabant in de kerk, vonden de restaurateurs een mysterieus kistje. “De vondst is het begin van een zoektocht naar de overblijfselen van de eerste hertog van Brabant”, klinkt het. “En meteen ook de aanleiding voor de eerste podcast van museum M. De vijf afleveringen zijn volledig te beluisteren via Spotify, Soundcloud, iTunes en op diericbouts.be.” Klik hier om de website te bezoeken