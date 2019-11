Het mekka van de Duitse maakindustrie is onder de indruk van Leuvense troeven Bart Mertens

20 november 2019

17u43 0 Leuven De voorbije dagen trok een Leuvense delegatie naar het economisch hart van Duitsland. In Stuttgart legde de handelsmissie de troeven van Leuven en Vlaams-Brabant op de tafel. “Het was fijn te zien hoe men in Duitsland opkeek van wat wij vanuit Vlaams-Brabant te bieden hebben”, zegt Peter Van Biesbroeck van Voka Vlaams-Brabant.

Van 18 tot en met 20 november organiseerden Leuven MindGate en VOKA Vlaams-Brabant opnieuw een zakelijke internationale missie. Deze keer trok een delegatie van 30 Leuvense ondernemers onder leiding van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) naar de regio rond het Duitse Stuttgart, ook wel gekend als het mekka van de hoogtechnologische maakindustrie in Europa. “De bestemming Stuttgart was niet zomaar lukraak gekozen. De regio heeft heel wat raakpunten met de Leuvense bedrijven. We hebben hier veel contacten gelegd en een pak kansen op samenwerking en projecten kunnen benutten”, zegt Mohamed Ridouani.

Zelfrijdende auto’s

Stuttgart zet overigens steeds meer in op de ‘hoogtechnologische maakindustrie’. Heel wat Leuvense bedrijven leveren technologie voor die sector. Denk maar aan zelfrijdende auto’s om slechts één voorbeeld te noemen. “Dankzij deze handelsmissie weten de ondernemers in Stuttgart nu Leuven liggen”, zegt Gilbert Declerck van Leuven MindGate.

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur bij Voka Vlaams-Brabant, keerde alvast terug als een tevreden man. “Het was fijn te zien hoe men in Duitsland opkeek van wat wij vanuit Vlaams-Brabant te bieden hebben. Ik ben er zeker van dat deze waardevolle contacten ook tot contracten zullen leiden.”

Meer info: www.leuvenmindgate.be