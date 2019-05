Het KU Leuven Cheer Team pakt goud op het Belgisch kampioenschap Stefan Van de Weyer

27 mei 2019

09u38 3 Leuven Op het Belgisch kampioenschap cheerleaden in Heist-op-den-Berg veroverde het KUL Cheer Team voor het tweede jaar op rij de Belgische titel. Ze plukten de vruchten van hun training, die ze hiervoor al sinds het begin van het academiejaar begin september ondernemen.

“Vorig jaar waren we ook al Belgisch kampioen. Dit jaar hebben we, om onze titel te kunnen behouden, het niveau nog wat verhoogd en hebben we dus moeilijkere stunts in de routine gestoken. Aangezien er bij onze figuren steeds enkele meisjes door de lucht vliegen, is het belangrijk dat iedereen altijd aanwezig is. Onze grootste concurrent op dat BK was All-star Cheer Fire Xplosion. We wonnen met slechts een verschil van 1.3 punten. Onze routine was cleaner en strakker dan die van hun. Onze tegenstanders hebben ook wat van hun stunts laten vallen”, wist Jente Merens uit Willebringen, studente vroedkunde in Leuven. Zij staat op de base en gooit en vangt haar ploeggenotes tijdens het uitvoeren van figuren.

Het KUL Cheer Team bestaat uit 24 gemotiveerde meisjes en twee coaches.