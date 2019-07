Het King Power at Den Dreef Stadion van Oud-Heverlee Leuven blijft de uitvalsbasis van de Belgian Red Flames en de beloften Leuven decor voor ‘Road to Euro 2021’ EDLL

08 juli 2019

17u22 0 Leuven Zowel de Red Flames als de jonge Rode Duivels U21 blijven voor hun nieuwe EK-kwalificatiecampagne trouw aan Leuven. Het King Power at Den Dreef Stadion van Oud-Heverlee Leuven blijft de uitvalsbasis van zowel de Belgian Red Flames als de U21.

Op dinsdag 3 september begint voor onze Belgian Red Flames de ‘Road to England’. Een week later starten de jonge Rode Duivels U21 hun weg naar het EK in Hongarije en Slovenië. Schepen Els Van Hoof benadrukt het belang van de samenwerking met de Red Flames voor Leuven: “Onze stad blijft een échte sportstad. Met onze kandidaatstelling als Europese sportstad 2021 en de organisatie van het WK Wielrennen in datzelfde jaar zetten we Leuven op de wereldkaart. Dankzij de Red Flames kunnen we ons nu ook profileren als vrouwensportstad”.

“Tijdens de voorbije wedstrijden van de Red Flames raakte het stadion op Den Dreef goed gevuld met duizenden enthousiaste supporters. Daarmee werd bewezen dat vrouwenvoetbal definitief in de lift zit. Als stad willen we er alles aan doen om dat succes ook in de toekomst te herhalen”, aldus Els Van Hoof.

Red Flames vs Kroatië

Het Europees Kampioenschap 2021 in Engeland is het volgende hoofddoel van onze Belgian Red Flames. Kroatië, Letland, Roemenië en Zwitserland zijn de tegenstanders. De eerste kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië vindt plaats op dinsdag 3 september om 20u30.

Beloften vs Bosnië en Herzegovina

Het EK 2019 is nog maar net voorbij voor onze U21 en daar start al meteen een nieuwe campagne. Kwalificatie in een groep met Duitsland, Bosnië en Herzegovina, Moldavië en Wales is de uitdaging. Het EK vindt in 2021 plaats in Hongarije en Slovenië. De eerste tegenstander is Bosnië en Herzegovina, op maandag 10 september om 20 uur.

Ticketverkoop start op dinsdag 9 juli

Zowel de Red Flames als de Beloften rekenen op de steun van hun supporters. Vanaf dinsdag 9 juli kan je tickets kopen voor de eerste kwalificatiewedstrijden via www.belgianfootball.tickethour.be. Tickets kosten 5, 8 of 10 euro. Aan de kassa op wedstrijddag komt daar 2 euro bij.