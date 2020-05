Het is nu officieel: geen grootschalige zomerevenementen in Leuven Bart Mertens

12 mei 2020

19u00 25 Leuven Iedereen zag de bui al wel even hangen maar nu is het ook officieel: Het Groot Verlof wordt definitief van de zomerkalender geschrapt. “Uitstel is geen afstel. Leuvenement vzw, de organisator van Het Groot Verlof, geeft nu al enkele nieuwe data mee voor volgend jaar. Het programma wordt in grote mate overgezet”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Geen zomeranimatie in Leuven in juli en augustus. Dat is de beslissing die de stad Leuven zopas bekend maakte over Het Groot Verlof. Of met andere woorden: geen Beleuvenissen, Hapje Tapje, Leuven Zingt, Leive Vloms, M-idzomer, Half Oogst,…Helemaal niets. Uiteraard is de beslissing een gevolg van COVID-19 en alle maatregelen die de verschillende overheden treffen om het virus in te dijken. De federale regering verbood eerder al grote evenementen tot en met 31 augustus. Leuven last nu officieel al de grote zomerevenementen af, waaronder ook De Langste Dag trouwens. “Het is een harde noot om te kraken. Niet alleen voor de Leuvenaars, de horeca en de handel maar ook voor veel artiesten en technici. Toch blijft Leuven niet bij de pakken zitten. Uitstel is geen afstel. Leuvenement vzw, de organisator van Het Groot Verlof, geeft nu al enkele nieuwe momenten vrij voor volgend jaar. Het programma wordt in grote mate overgezet. Hoe jammer het ook is dat we dit jaar niet op ‘Groot Verlof’ kunnen in eigen stad…we blijven de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet volgen”, verzekert schepen Vandevoort die ook voorzitter is van Leuvenement vzw. Toch geeft burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) de Leuvenaars nog een beetje perspectief op een leuke zomer. “Om de mensen alsnog een fijne zomer te bezorgen, zijn we volop bezig een alternatief met kleinschalige activiteiten te plannen”, klinkt het. Daarover volgt over enkele dagen meer duidelijkheid

De al vrijgegeven nieuwe data

9-16-23 juli 2021: Beleuvenissen

1 augustus 2021: Hapje-Tapje

6 & 7 augustus 2021: Half Oogst.