Het is nu definitief: geen Leuvense jaarmarkt dit jaar Bart Mertens

16 juni 2020

17u41 15 Leuven Na de grote Leuvense zomerevenementen is nu ook officieel de beslissing genomen om de Jaarmarkt op 7 september te annuleren. “Iedereen die er ooit al eens is geweest, beseft dat de organisatie van een Jaarmarkt zoals we die kennen geen optie is zolang het coronavirus nog aanwezig is. We moeten het evenement annuleren met spijt in het hart”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

Elk jaar zakken begin september zo’n 150.000 mensen af naar Leuven voor de Jaarmarkt. Een traditie die in ere wordt gehouden en waar veel mensen naar uitkijken maar dit jaar beslist het coronavirus er anders over. De Jaarmarkt werd zopas definitief van de Leuvense evenementenkalender geschrapt. Het Leuvense stadsbestuur spreekt van een zware klap voor de vele Leuvenaars die het evenement als een jaarlijks hoogtepunt beschouwen. “We konden niet anders dan deze pijnlijke beslissing te nemen gezien de onvoorspelbare situatie met het coronavirus. We moeten samen onze verantwoordelijkheid nemen om een tweede uitbraak van het coronavirus te vermijden. Iedereen die er ooit al eens is geweest, beseft dat de organisatie van een Jaarmarkt zoals we die kennen geen optie is zolang het coronavirus nog aanwezig is. We moeten het evenement annuleren met spijt in het hart”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) optekenen.

Dit is echt heel jammer voor onze Leuvense handel en horeca die tijdens dit volksfeest heel wat inkomsten genereren Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Ook voor de horeca en handel is de afgelasting van de Jaarmarkt een zware tegenslag. “Dit is echt heel jammer voor onze Leuvense handel en horeca die tijdens dit volksfeest heel wat inkomsten genereren”, beseft schepen van Handel Johan Geleyns. “Maar een tweede lockdown is echt geen optie. Dat zou al het harde werk van de Leuvense horeca- en handelszaken om te kunnen heropenen teniet doen.”

Alternatief programma

Schepen Johan Geleyns blijft echter niet bij de pakken zitten en denkt al verder. “Het stadsbestuur zal de Leuvense horeca en handel blijven ondersteunen in deze moeilijke tijden en daarom wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een verrassend najaarsprogramma om gezelligheid en beleving te creëren in onze handelswijken. Eens te meer een goede reden om naar Leuven af te zakken en te genieten van wat onze mooie stad te bieden heeft. Net zoals voor het zomerprogramma zal er dus een fijn alternatief programma vol beleving voor het najaar op poten worden gezet.”

Grotere evenementen zijn evenwel uitgesloten. “Volgens de huidige maatregelen van de federale overheid zijn massa-evenementen verboden tot 31 augustus. Afhankelijk van het verloop van het virus in de komende maanden kunnen er nog nieuwe maatregelen bepaald worden door de Nationale Veiligheidsraad. Grote evenementen vragen altijd een lange voorbereiding en die last minute annuleren zou zwaardere gevolgen hebben want dan is er geen tijd meer om een alternatief aan te bieden”, besluit het Leuvense stadsbestuur.