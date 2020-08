Het is nu 100 % zeker: 130 voorstellingen in Leuven gaan door. “Het aantal nieuwe besmettingen in Leuven blijft voorlopig beperkt” Bart Mertens

11 augustus 2020

15u30 0 Leuven Het stadsbestuur van Leuven heeft beslist om het zomerprogramma te laten plaatsvinden zoals gepland. “We stellen vast dat het aantal nieuwe besmettingen in Leuven voorlopig beperkt blijft. De concerten en voorstellingen die we samen met onze culturele organisaties uitwerkten, vinden dus plaats zoals voorzien”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

De Anderhalvemetersessies gaan nu donderdag van start en lopen nog door tot 30 augustus. Het gaat concreet om meer dan 130 voorstellingen op 11 buitenlocaties, van muziek tot circus. Op het programma onder meer bekende namen zoals Milow, Gabriel Rios, Paul Michiels en Sergio maar ook leuke activiteiten met de immens populaire Kapitein Winokio als orgelpunt. “We hebben bij de organisatie van de Anderhalvemetersessies vooraf rekening gehouden met mogelijke extra beperkingen”, zegt schepen van Cultuur en Evenementen Denise Vandevoort (sp.a).

Extra optreden

“Van in het begin kozen we voor een beperking van het aantal toeschouwers en voor buitenlocaties met voldoende ruimte om de bubbels gescheiden te houden. We hebben ook enkele concerten twee keer gepland. De artiesten waren meteen bereid om een extra keer op te treden. Zo zal er nog meer plaats zijn om afstand te houden. De voorstellingen en concerten zullen dus 100% veilig en volgens de coronamaatregelen plaatsvinden.”

We hebben er alle belang bij dat de sector aan het werk kan blijven en de crisis overleeft want het bruisende culturele leven is een verrijking voor onze samenleving Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

De Anderhalvemetersessies zijn voor de culturele sector een goede zaak want de verliezen blijven zich opstapelen. “Cultuur heeft het zwaar te verduren”, zegt schepen Vandevoort. “We investeren met dit festival meer dan 500.000 euro in een sector die het absoluut nodig heeft door de coronamaatregelen.” Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voegt er nog aan toe dat de situatie in Leuven momenteel nog heel gunstig is en wil dat absoluut zo houden. “Het aantal besmettingen in Leuven blijft beperkt dankzij de grote inzet van iedereen. Onze Anderhalvemetersessies gaan donderdag dus van start zoals gepland. We hebben er alle belang bij dat de sector aan het werk kan blijven en de crisis overleeft want het bruisende culturele leven is een verrijking voor onze samenleving.”

Er zijn nog tickets verkrijgbaar via www.zomervan2020.be of www.leuven.be/anderhalvemetersessies.