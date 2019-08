Het is bijna gebeurd…de brug over de Vaartkom gaat open Bart Mertens

08 augustus 2019

19u08 4 Leuven Goed nieuws want de bruggen over de Vaartkom in Leuven gaan eindelijk open voor het autoverkeer. Daardoor is het Agentschap Wegen en Verkeer tot en met zaterdagochtend bezig met de laatste werkzaamheden aan de nieuwe klapbrug en de bestaande Vaartkombrug. “We zijn blij”, reageert schepen Dirk Vansina (CD&V). “Nu kunnen we echt werk gaan maken van de heraanleg van de Vaartkom.”

De bruggen over de Leuvense Vaartkom zijn al enkele jaren één van de gesprekonderwerpen in de stad. Niet zelden hoorde je wel eens: “Gaat die brug nog toegankelijk worden of gaat ze open blijven staan voor de eeuwigheid?” Dat zou een beetje lang zijn maar het is toch een kwestie van lange duur gebleken. Technische problemen staken stokken in de wielen maar ondertussen is er goed nieuws want de brug voor autoverkeer gaat volgende week zowaar open. Eerder ging ook al de brug voor voetgangers en fietsers open.

We gaan zowel het Victor Broosplein als de linker- en de rechteroever opnieuw inrichten Schepen Dirk Vansina (CD&V)

“De werkzaamheden lopen stilaan ten einde”, laten vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv weten. Meer concreet wordt er nog tot en met zaterdagochtend gewerkt aan de nieuwe klapbrug en de bestaande Vaartkombrug waarna de brug voor autoverkeer volgende week dinsdag officieel open gaat. In totaal heeft de Vlaamse Overheid 3,5 miljoen euro geïnvesteerd aan de Vaart en schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) is daar heel tevreden mee. “Het heeft lang geduurd maar het is nu bijna zover”, klinkt het. “De stad Leuven is enorm tevreden dat de brug nu eindelijk zal openen voor het autoverkeer. Dat stelt ons in staat om de volgende stap te zetten, met name de heraanleg van de hele Vaartkom. We gaan zowel het Victor Broosplein als de linker- en de rechteroever opnieuw inrichten. In het najaar lanceren we daarvoor een aanbesteding zodat we er in 2020 concreet werk van kunnen maken.”

Nieuwe naam?

Blijft nog de vraag: welke naam krijgt de nieuwe brug? Ook dat wordt volgende week bekend gemaakt tijdens de officiële inhuldiging. Eén van de kanshebbers is Marie Thumas-Durieux, de vrouw achter de voormalige conservenfabriek aan de Kolonel Begaultlaan aan de Vaart. Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie wil immers werk maken van meer vrouwennamen in het Leuvense straatbeeld en suggereerde eerder al dat de twee bruggen over de Vaartkom vernoemd zouden kunnen worden naar Marie Thumas-Durieux. Die suggestie nam ze over van enkele Leuvenaars die een inspiratielijst aan haar bezorgde op Internationale Vrouwendag.

“Marie Thumas was een belangrijke vrouw in de industriële geschiedenis van Leuven aan de Vaartkom. Marie was de sterke vrouw achter de gelijknamige conservenfabriek. Door te kiezen voor Marie Thumas-Durieux zou de stad een belangrijk stuk industrieel erfgoed in herinnering houden”, aldus schepen Lies Corneillie (Groen). Marie Thumas was een Belgisch bedrijf dat groenten in blik produceerde en Marie had er de dagelijkse leiding. De naam van het bedrijf verwijst naar de oprichter Edmond Thumas en zijn vrouw Marie Durieux. Aanvankelijk werkten er in de fabriek slechts een twintigtal mensen. Voor de Tweede Wereldoorlog liep in het zomerseizoen het aantal werknemers op tot 600 vrouwen en 300 mannen. In 1977 werd de fabriek in Wilsele gesloten. In 1980 nam de Franse conservenfabriek Bonduelle Marie Thumas over. De merknaam Marie Thumas verdween geleidelijk en werd bij het begin van de 21ste eeuw vervangen door de naam Bonduelle. Benieuwd of Marie het zal halen volgende week dinsdag als de naam van de nieuwe brug wordt onthuld.