Het heeft zes jaar geduurd maar de bescherming van Kasteel Maisin is een feit: “Groene long voor de buurt” Bart Mertens

25 mei 2020

10u30 0 Leuven Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt Kasteel Maisin met park definitief als monument. “Dankzij deze bescherming zullen de uitzonderlijke architecturale waarden van deze charmante neoclassicistische villa bewaard blijven”, aldus minister Matthias Diependaele. De stad Leuven dringt al sinds 2014 aan op de bescherming van een aantal waardevolle domeinen langs de Tiensesteenweg.

Na de voorlopige bescherming in februari staat Kasteel Maisin langs de Tiensesteenweg nu definitief op de lijst van onroerend erfgoed in Vlaanderen. Het charmante kasteeltje met park verdient die plaats dubbel en dik volgens minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “De neoclassicistische villa heeft een uitzonderlijke architecturale waarde”, klinkt het. Daar is de stad Leuven het volledig mee eens want al sinds 2014 wordt er gepleit voor een bescherming van een aantal waardevolle panden en domeinen langs de Tiensesteenweg. Landgoed Maisin was toen één van die pareltjes en dat is het nog steeds volgens schepen van Erfgoed Carl Devlies (CD&V).

Niemand minder dan Léon Rosseels van de gekende Leuvense landschapsontwerpersfamilie tekende voor het ontwerp van de romantische landschapstuin Schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V)

“Landgoed Maisin situeert zich op de historische grens van Kessel-Lo en Korbeek-Lo in gehucht ‘De Mol’ en op de heuvelflank van de Predikherenberg, één van de getuigenheuvels rond Leuven”, klinkt het. “De gronden van het later gebouwde kasteel Maisin maakten vroeger deel uit van de zogenaamde Lo(o)bossen, een omvangrijk bosgebied dat sinds de 12de eeuw behoorde tot de Abdij van Park. Na de opheffing van de abdij kwamen de terreinen in privébezit. Niemand minder dan Léon Rosseels van de gekende Leuvense landschapsontwerpersfamilie tekende voor het ontwerp van de romantische landschapstuin. Het hele concept blijft tot op vandaag bewaard. In 1938 werd het domein verkocht aan de Leuvense professor Joseph Maisin, de drijvende kracht achter het Leuvense kankerinstituut op de Hertogensite dat binnenkort herbestemd zal worden. Hij stelde de gereputeerde wederopbouwarchitect Lucien Spéder aan om het kasteel in 1950-1951 te verbouwen tot zijn huidige vorm. En dankzij de bescherming zal dat zo blijven. We hopen dat de bescherming van een aantal andere belangrijke domeinen nu snel zal volgen. De bewaring van het groene en historische karakter van de Leuvense getuigenheuvels is één van de speerpunten uit het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan.”

Samen met het herenhuis op de Bondgenotenlaan en het Kankerinstituut met auditorium kunnen we binnenkort van een heuse Maisin-erfgoedroute spreken in Leuven. Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA)

Ook bij oppositiepartij N-VA weerklinkt er tevredenheid. “Professor Maisin was verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en is bekend van de oprichting van het Kankerinstituut op de Hertogensite”, vertelt gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) die mee aan de basis lag van de redding van auditorium Maisin in hartje Leuven. “We zijn blij dat dit erfgoed nu beschermd is. Het mooie park vol grote bomen is daarenboven een belangrijke groene long voor de buurt. Samen met het herenhuis op de Bondgenotenlaan 111 en het Kankerinstituut met auditorium kunnen we binnenkort van een heuse Maisin-erfgoedroute spreken in Leuven.”