Het Groot Verlof is bijna voorbij. “Nog een laatste feestje met Discobar Galaxie!”

08 augustus 2019

15u30 0 Leuven Het Leuvense stadsfestival Het Groot Verlof maakt zich op voor het laatste feestweekend van de zomer. Half Oogst is de afsluiter van dienst en heeft met De La Soul en Michaël Franti & Spearhead echte toppers op het podium staan op de Oude Markt. “Ook onze lokale helden van Discobar Galaxie bouwen een feestje om de zomerprogrammatie af te sluiten”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

In vervlogen tijden was het uitkijken naar Marktrock rond deze tijd van het jaar maar dat festival behoort ondertussen al enkele jaren tot het voltooid verleden. Het was even zoeken naar een waardige opvolger maar Half Oogst heeft de muzikale leegte ondertussen ingevuld. Dat festival op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus is gericht op de liefhebbers van dansen en biedt een breed ‘urban’-programma aan het publiek.

Van een showcase ‘freestyle football’ tot de ‘Soul Train’ met DJ Bobby Ewing…het belooft één groot dansfeest te worden op de Grote Markt Kris Peeters van vzw Leuvenement

“Vrijdag concentreert Half Oogst zich op het Hogeschoolplein met Club Kiosk en op de Oude Markt met optredens. Onder meer Moody Mae, Delv!s en Michael Franti & Spearhead staan op het podium. Eén dag later verwelkomen we artiesten zoals Darrell Cole, De La Soul en uiteraard onze lokale helden van Discobar Galaxie voor het allerlaatste grote feestje van de Leuvense zomer. Zaterdag breidt het ‘festivalterrein’ zich trouwens uit met de Grote Markt waar je vanaf 14 uur terecht kan voor uiteenlopende actviteiten. Van een showcase ‘freestyle football’ tot de ondertussen bekende ‘Soul Train’ met DJ Bobby Ewing…het belooft één groot dansfeest te worden op de Grote Markt. Dat feestje gaat op zondag gewoon door met urban dance-performances”, zegt Kris Peeters van organisator vzw Leuvenement.

Half Oogst for Kids

De stad Leuven vergeet uiteraard ook de ‘kids’ niet want ook zij kunnen zich uitleven tijdens Half Oogst. Zowel op zaterdag 10 augustus als op zondag 11 augustus palmen de kleinsten onder ons het Leuvense stadspark in. “Op zaterdag en zondag kan je dankzij Theater FroeFroe gekke foto’s nemen, met schoenen gooien, zaklopen en dwergen omver werpen. Ook de De Groten Hof is open met springkastelen, grime en knutseltafels. Zaterdag brengt Theater FroeFroe ook twee voorstellingen van ‘Kammelot’ en die staan garant voor draken en ridders. Zondag brengen ‘Reginald en de Bosbeesten’ dan weer liedjes over onder meer Bavo de allergische zeeleeuw”, aldus de organisatoren.

Wat ik dit weekend zeker ga doen, is ‘shaken’ tijdens de Soul Train! Schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a)

Nu de Leuvense zomer stilaan haar sluitstuk bereikt, blikt schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a) terug op Het Groot Verlof, de paraplu waaronder Half Oogst en vele andere activiteiten vallen. “Ik ben bijzonder fier op het mooie en gevarieerde programma”, klinkt het. “Er zit een mooi evenwicht in het aanbod qua stijlen maar er is één constante in de programmatie: kwaliteit. En zoals steeds geven we kansen aan jonge artiesten van bij ons zoals bijvoorbeeld Mirranda, Moody Mae, Oswald Moris en The Lighthouse. Persoonlijk keek ik heel erg uit naar het optreden van A la Rum op het Hogeschoolplein tijdens de eerste Beleuvenissen op 12 juli maar ook bij de rest van het programma vond je me op de eerste rij. Wat ik dit weekend zeker ga doen, is ‘shaken’ tijdens de Soul Train!” Meer info: www.hetgrootverlof.be