Het digitale inschrijvingssysteem werkt goed: “91% kan terecht in basisschool van eerste of tweede voorkeur” Bart Mertens

30 april 2020

17u28 1 Leuven Liefst 91 % van de kinderen kan terecht in de basisschool van de eerste of tweede keuze in Leuven. Dat is het resultaat van de digitale inschrijvingsronde. “Bij de instappers is dat zelfs het geval voor bijna 96%. Met de kleine groep ouders die nog geen school hebben, bekijken we samen de mogelijkheden”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Dit jaar meldden 1.482 kinderen zich aan voor een stoeltje in een basisschool in Leuven. Ongeveer een vierde van hen zijn kinderen die de overstap willen maken naar een andere school. De overige 1.084 zijn peuters die hun eerste stappen in het Leuvens onderwijs zetten. Van alle kinderen kreeg 91% ondertussen te horen dat ze terecht kunnen in een school van eerste of tweede voorkeur. Dat percentage bewijst dat het digitale inschrijvingssysteem werkt, al blijven er altijd ouders en kinderen achter die teleurgesteld zijn omdat hun school van eerste of tweede voorkeur niet werd toegewezen door de computer.

Negen Leuvense kinderen hebben momenteel nog geen zicht op een zitje in de instapklas in een school die ze opgaven. “Dat zijn er minder dan verleden jaar. We gaan contact opnemen met de ouders om te bekijken wat mogelijk is voor deze kinderen. Vinden zij een plaats dicht bij huis buiten Leuven? Of zien zij het ook zitten om hun kind naar school te laten gaan in één van de Leuvense scholen waar wel nog plaats is? En uiteraard volgen we de verschuivingen in de wachtlijsten ook op voor deze ouders”, zegt Els Bertrands, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Leuven.

Heel wat kinderen die zich inschreven voor een Leuvense school wonen buiten Leuven. Het valt te verwachten dat een aantal uiteindelijk niet voor een Leuvense school zal kiezen Els Bertrands, voorzitter Lokaal Overlegplatform Leuven

Els Bertrands benadrukt ook dat 89% van alle instappers terecht kan in de school van eerste voorkeur en nog eens 7% in de school van tweede voorkeur. “Dat aandeel zal nog verhogen. Heel wat kinderen die zich inschreven voor een Leuvense school wonen immers buiten Leuven. Het valt te verwachten dat een aantal van hen uiteindelijk niet voor een Leuvense school zal kiezen. Hun plaats komt dan vrij waardoor er nog wat verschuivingen mogelijk zijn”, klinkt het hoopvol.

Buurgemeenten

Overigens was het dit jaar de eerste keer dat vier gemeenten samenwerkten voor de aanmeldingen. Meer concreet: Leuven, Bierbeek, Oud-Heverlee en Herent. “Veel ouders uit Bierbeek, Oud-Heverlee of Herent werken in Leuven en ze overwegen om hun kinderen mee naar een Leuvense school te nemen. Omgekeerd zijn er Leuvenaars die wonen op de grens met een buurgemeente en die hun kind in die buurt naar school willen laten gaan. In het verleden moesten deze ouders hun kind aanmelden of inschrijven op verschillende plaatsen. Dit jaar hebben zij heel eenvoudig in één systeem die voorkeuren mee kunnen geven” zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Door de quarantainemaatregelen hebben sommigen de weg naar het aanmeldingssysteem niet meteen gevonden. We zijn actief naar hen op zoek gegaan Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Tot slot nog een opmerkelijke vaststelling: voor meer dan 200 Leuvense kinderen die in 2018 geboren zijn, was er geen aanmelding. Volgens Els Bertrands zou dat wel eens te wijten kunnen zijn aan de corona-epidemie. “Door de quarantainemaatregelen hebben sommige mensen de weg naar het aanmeldingssysteem niet meteen gevonden. We zagen inderdaad dat meer dan 200 Leuvense kinderen die in 2018 geboren zijn zich niet aangemeld hadden. We zijn daarom actief naar hen op zoek gegaan.” Buurtwerkers, het OCMW en Kind en Gezin belden de ouders op en iedereen ontving nog eens een brief met alle informatie. “Op die manier hebben we meer dan de helft van deze ouders toch nog kunnen bereiken en zijn die kinderen nog tijdig aangemeld. Ondanks de coronamaatregelen is alles vlot verlopen. We beseffen dat het voor ouders en kinderen niet gemakkelijk is om in te schrijven in een school die ze misschien niet bezochten”, besluit schepen Wadera.