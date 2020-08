Het Depot heropent in september: “We zullen wel wat moeten schuiven met geplande concerten” Bart Mertens

22 augustus 2020

16u00 18 Leuven De Leuvense concertzaal Het Depot gaat terug van start in september. Met dank aan de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad. “Er zal wat geschoven moeten worden met de geplande concerten, maar we werken aan een alternatief programma”, zegt directeur Mike Naert.

In een coronavrije wereld zou de Leuvense concertzaal Het Depot welgeteld 960 mensen kunnen verwelkomen, maar die normale situatie is nog niet meteen in zicht. Zopas besliste de federale overheid wel dat er vanaf september indoor evenementen voor 200 personen kunnen plaatsvinden. Met die zekerheid op zak is het team achter Het Depot nu druk in de weer om de deuren te heropenen vanaf september. “Aangezien wij in Het Depot concerten voor 200 personen in een coronaproof kader kunnen organiseren, mogen de muziekliefhebbers vanaf september terug concerten in onze zaal verwachten”, zegt directeur Mike Naert. “We zijn druk in de weer met een alternatief programma voor komend najaar. We kunnen alvast meegeven dat de concerten van Mintzkov op 16 september en Wallace Vanborn op 19 september nog kunnen doorgaan. Het volledige programma zal vanaf volgende week bekend gemaakt worden.”

Solidariteitsticket

Toch betekent de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad ook dat één en ander herschoven moet worden door de beperkte capaciteit. “Geplande concerten met een hoge capaciteit moeten helaas opnieuw verplaatst worden naar een latere datum”, klinkt het. “Voor heel wat concerten werd al een nieuwe datum gevonden. Tickets blijven uiteraard geldig. Wie een ticket kocht voor een concert dat wordt geannuleerd kan kiezen voor een terugbetaling maar ook voor de formule van het ‘solidariteitsticket’. Je laat je ticket in dat geval niet terugbetalen en steunt op die manier de muzieksector die een grote economische klap krijgt in deze coronacrisis.”

NIEUWE DATA

16.09.2020 - Mintzkov

19.09.2020 - Wallace Vanborn

19.10.2020 - Danny Blue And The Old Socks

17.02.2021 - Mooneye

20.02.2021 - 10cc

08.03.2021 - Lizz Wright

09.03.2021 - Frazey Ford

17.04.2021 - Millionaire

28.04.2021 - Clouseau (show 1)

29.04.2021 - Clouseau (show 2)

30.04.2021 - FEEST!

04.05.2021 - Rex Rebel

12.05.2021 - YES

13.05.2021 - Los Lobos

17.05.2021 - Lieven Scheire (Live in Nerdland: DNA)

19.05.2021 - Portland

21.05.2021 - Jef Neve

28.05.2021 - Front 242

03.06.2021 - Yevgueni

04.06.2021 - Yevgueni

05.06.2021 - Soulsister

10.09.2021 - Mudhoney

10.10.2021 - Levellers

22.11.2021 - COOL presents Average White Band

ON HOLD (nieuwe datum wordt nog gezocht)

16.05.2020 - Masters of Reality

28.05.2020 - Tamikrest

25.09.2020 - IBE

26.09.2020 - Moody Mae

29.09.2020 - Protoje

05.10.2020 - Roosbeef

08.10.2020 - blackwave.

13.10.2020 - Taxiwars

15.10.2020 - Compact Disk Dummies

16.10.2020 - Charlotte Adigéry

17.10.2020 - The Lighthouse

29.10.2020 - Fleddy Melculy

30.10.2020 - Kompromat aka Vitalic + Rebeka Warrior

31.10.2020 - Galaxie’s Nightshift

09.11.2020 - Shht

18.11.2020 - Pokey LaFarge

24.11.2020 - Femi Kuti

01.12.2020 - STAKE

03.12.2020 - Emma Bale

16.12.2020 - Arno

17.12.2020 - Arno

GEANNULEERDE CONCERTEN

13.03.2020 - Gentleman’s Dub Club

15.03.2020 - K1D

22.03.2020 - Joe Gideon

23.03.2020 - Phil X

20.04.2020 - Leafs