Het Depot en Stelplaats gaan samenwerken. “Een vernieuwend muziekconcept”, zegt Mike Naert Bart Mertens

31 januari 2020

16u30 0 Leuven Het Depot en STELPLAATS zijn op zoek naar jonge organisatoren die hun eigen fris en uniek concept uit de grond willen stampen om Leuven muzikaal te verrijken en te verrassen. “Dit is een uniek en vernieuwend muziekconcept dat nog niet bestaat maar moet bestaan”, zegt Mike Naert, directeur van Het Depot.

“Stamp je eigen concerten uit de grond. Ben jij er ook van overtuigd dat er nog plek nodig is voor meer én andere soorten (live)concerten in Leuven? En zie jij al meteen voor je hoe je dat op een nooit geziene manier zou invullen? Overtuig ons van je idee en dien dit voorstel in voor 23 februari 2020. It’s up to you!” Met die oproep maken He Depot en Stelplaats duidelijk dat ze in de toekomst gaan samenwerken om Leuven muzikaal nog meer op de kaart te zetten. Meer concreet: Stelplaats biedt de locatie aan maar geeft ook coaching. Verder krijgen jonge organisatoren ook ondersteuning vanuit Het Depot en Vlaanderen levert tot slot subsidies.

Elk idee is welkom en ervaring is niet vereist, want je krijgt full support op vlak van productie en promotie van Het Depot en Stelplaats Mike Naert, directeur van Het Depot

Goesting

“Kandidaten moeten niet beschikken over veel ervaring, maar moeten wel veel goesting hebben om samen met Stelplaats en Het Depot als partner hun vleugels onder dit verhaal te zetten”, zegt Mike Naert, directeur van Het Depot. “In 2020 willen we vanuit dit nieuwe concept minstens acht gratis concerten organiseren in Stelplaats. Samen met onze vrienden van Stelplaats zoeken we met Het Depot naar dat nieuwe muziekconcept dat nog niet bestaat, maar zo origineel is dat het gewoon moet bestaan. Elk idee is welkom en ervaring is niet vereist, want je krijgt full support op vlak van productie en promotie van Het Depot en Stelplaats. Het is het idee dat telt.”

Kandidaten kunnen voor 23 februari een voorstel bezorgen via laura@stelplaats.be en joris@hetdepot.be. In de week van 24 februari wordt er een interne gespreksronde georganiseerd, waarbij de gekozen voorstellen de kans krijgen hun eigen dossier voor te stellen. De jury selecteert op basis van dit gesprek de nieuwe organisator. Nog dit: de leeftijdsgrens voor kandidaten ligt op maximum 30 jaar.