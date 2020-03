Het Depot blijft gesloten tot 6 april: “Maar we hebben wel al nieuwe data voor concerten” Bart Mertens

21 maart 2020

12u30 0 Leuven De Leuvense concertzaal Het Depot moet verplicht tot 6 april de deuren sluiten maar achter de schermen wordt er hard gewerkt om de geplande concerten te verschuiven naar een latere datum. Met succes want al dertien events kregen een nieuwe datum. “Het merendeel wordt verschoven naar mei en juni”, zegt directeur Mike Naert.

Naar aanleiding van de recente vorderingen voor het inperken van het coronavirus in België besliste de overheid om alle evenementen tot 6 april te schrappen. Alle concerten die in deze periode in Het Depot gepland stonden, werden bijgevolg geannuleerd. Een dikke streep door de rekening –zowel voor de artiesten, de organisator en de concertgangers- maar zelfs in deze bevreemdende tijd is er een lichtpuntje aan het einde van de donkere tunnel. Achter de schermen werkt het team van Het Depot immers bijzonder hard aan een nieuwe kalender. “In samenspraak met de artiesten gaan we op zoek naar een oplossing. We proberen zoveel mogelijk concerten te verplaatsen naar een latere datum. Indien er een nieuwe datum wordt gevonden, blijven aangekochte tickets geldig voor dat nieuwe concert”, zegt directeur Mike Naert.

Workshops

Ondertussen hebben al dertien geannuleerde concerten een nieuwe datum gekregen. Opvallend gegeven: Het Depot laat de maand april voor wat ze zal zijn en wat dat precies is, weet nu nog niemand. “We nemen geen risico”, vertelt Mike Naert. “Daarom mikken we eerder op mei en de maanden die daarop volgen voor nieuwe data. Wat de lessen en de workshops betreft: alle activiteiten in Het Depot werden stopgezet. Er zullen dus tot en met 6 april 2020 geen instrumentenlessen, repetities en workshops plaatsvinden. Voorlopig is dit alle informatie waarover we beschikken en we doen er alles aan om zo snel mogelijk nieuwe informatie te geven.”

OVERZICHT NIEUWE DATA CONCERTEN

12.05.2020 - The Lighthouse

23.05.2020 - Portland

25.05.2020 - Shht

26.05.2020 - blackwave.

04.06.2020 - Fleddy Melculy

05.06.2020 - Roosbeef

06.06.2020 - Millionaire

11.06.2020 - Mintzkov

16.06.2020 - TaxiWars

14.09.2020 - Kensington

03.10.2020 - Soulsister

24.11.2020 - Femi Kuti

01.12.2020 - STAKE

03.12.2020 - Emma Bale