Het Depot bespaart door schrappen van financieel risicovolle concerten KAR

13 november 2019

17u04 1 Leuven Het Leuvens muziekcentrum Het Depot gaat besparen door minder financieel risicovolle concerten te programmeren. Volgens directeur Mike Naert zal dat ten koste gaan van de programmatie van minder bekend, vaak jong, beginnend talent.

Door de besparingen van de Vlaamse regering in de cultuursector moet Het Depot het vanaf 2020 met 20.000 euro minder doen. Momenteel krijgt het muziekcentrum van Vlaanderen 323.500 euro aan structurele subsidies, aangevuld met wat kleinere projectsubsidies die niet ter discussie staan. Het Depot krijgt daarnaast van de stad Leuven nog 85.000 euro aan werkingskosten. Vanaf 2020 zijn bovendien ook de 20.000 euro, die het muziekcentrum eerder van de provincie Vlaams-Brabant kreeg, volgens Naert “volledig verdampt”. Dat brengt de totale besparing op 40.000 euro.

“We hopen ons personeelsbestand te kunnen behouden, want we zitten op dat vlak nu al op ons tandvlees”, reageert Naert. “Ook onze artistiek ondersteunende projecten willen we absoluut behouden. De besparing zal wel consequenties hebben voor de concertprogrammatie. Beloftevolle Vlaamse muzikale projecten worden hierdoor dubbel getroffen omdat ze ook moeten inleveren op projectsubsidies.”