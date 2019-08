Het boek van Arthur (90): een levensverhaal over de Leuvenaar die parkeerplaatsen voor mindervaliden werkelijkheid maakte EDLL

28 augustus 2019

17u48 2 Leuven Arthur Meurrens is 90 jaar en brengt zijn eigen boek uit. Als baby kreeg hij kinderverlamming. Zijn leven in een rolstoel was niet altijd gemakkelijk, maar toegeven stond niet in zijn woordenboek. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat parkeerkaarten voor mensen met een beperking werkelijkheid werden. M et de hulp van schrijfster Denise Keustermans werd zijn levensverhaal neergepend.

Denise heeft vandaag haar boek ‘ARTHUR’ voorgesteld in het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo. Het boek vertelt het levensverhaal van de intussen 90-jarige Arthur, die in Ter Vlierbeke verblijft. Het was zijn ultieme droom om al zijn ervaringen en verhalen als mindervalide in een boek te verzamelen. “Ik ben blij dat Denise mijn verhalen op papier wilde zetten. Er staan allemaal waarheden in, allemaal verhalen die ik echt beleefd heb. Voor de oorlog gingen gehandicapte kinderen niet naar school. Dat kan men zich nu allemaal niet meer voorstellen. Het zijn diepgaande verhalen. Hopelijk kunnen andere mensen steun vinden en er kracht uitputten”, vertelt hij. Ook Bieke Verlinden, schepen van Zorg en welzijn en tevens voorzitster van Zorg Leuven, was aanwezig bij de boekvoorstelling. “Ik vind het fantastisch om te zien hoe Leuvenaars samenwerken en met hun verhalen aan de slag gaan om sociale projecten zoals dit boek te realiseren. Dat ‘oude’ dromen nog waargemaakt kunnen worden, daar is Arthur het bewijs van”, aldus Verlinden.

Invalidenwagentje met hond

De kinderverlamming heeft het leven Arthur bepaald en dat was niet altijd gemakkelijk. Toch is positiviteit en wilskracht de rode draad door het zijn leven. In de jaren 30 waren er niet veel hulpmiddelen voorhanden en rolstoelen waren geen evidentie. Maar Arthur was er van jongs af aan altijd bij. Op zijn tiende kreeg hij een invalidenwagentje, dat voortgetrokken werd door zijn hond Bob. Later leerde hij autorijden met een aangepaste wagen. Arthur maakte altijd duidelijk dat hij ook als andersvalide meekon met de rest en zich nooit laat tegenhouden door zijn beperking. Een boodschap die hij met zijn boek graag verspreid.

Later gaf Arthur les aan rolstoelgebruikers, hij was lid van onder andere het Katholiek Verbond voor Gehandicapten en hielp mee aan de verwezenlijking van parkeerplaatsen voor mindervaliden. Een straf verhaal uit zijn boek. “Arthur weigerde vroeger zijn parkeerboetes te betalen. Hij parkeerde wel eens voor een winkel, omdat hij zich op geen andere manier kon verplaatsen. Omdat hij zijn boetes niet betaalde, moest hij zich gaan verantwoorden voor de rechter en die is hem toen gevolgd. Hij moest inderdaad niet ‘gestraft’ worden omdat hij een beperking had. Op die manier is de bal aan het rollen gegaan en zijn er parkeerplaatsen voor mindervaliden gekomen”, klinkt het op de boekvoorstelling. Dit en meer verhalen van Arthur zijn voortaan te lezen in zijn gloednieuw boek.

Het boek kost 15,50 euro en is verkrijgbaar via de uitgeverij AquaZZ.