Herriemakers aangehouden na bomvolle openingsavond op de Oude Markt Joris Smets

09 juni 2020

De Oude Markt in Leuven zat afgeladen vol op de eerste openingsavond. Cafégangers vonden vanaf de vroege avond vlot de weg terug naar de kroegen op de Oude Markt, die allemaal terug open waren onder strikte coronamaatregelen. De sluiting om 1 uur verliep vlot, al werden enkele herriemakers aangehouden door de politie.



Bijna alleen maar blije gezichten gisterenavond op de Oude Markt in Leuven. Het was duidelijk dat de cafés gemist werden tijdens de lockdown: op de eerste openingsavond zaten de terrasjes van de Oude Markt afgeladen vol. De politie hield heel de avond een oogje in het zeil. “Er was opnieuw veel volk aanwezig, maar alles is relatief rustig verlopen”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Er zijn geen inbreuken genoteerd van horecazaken en er zijn geen grote incidenten geweest. Wel zijn er een 3-tal herriemakers aangehouden op de Oude Markt na sluitingstijd wegens openbare dronkenschap.”