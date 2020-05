Heropening winkels in Leuven: opvallend rustig bij de klerenwinkels, enkel drukte aan Action Esther De Leebeeck

11 mei 2020

13u52 0 Leuven De winkels hebben na acht weken lockdown opnieuw de deuren geopend. Maar dat zorgde in Leuven niet voor ellenlange wachtrijen of overrompelingen. Het was er eerder opvallend rustig. Net zoals elders in het land was vooral winkelketen Action populair onder de Leuvenaars.

Paskamers dicht, eenrichtingsverkeer en overal handgel en mondmaskers: met deze voorzorgsmaatregelen zijn de winkels in ons land na acht weken lockdown terug heropend. De stad Leuven nam op voorhand al heel wat maatregelen, die de shoppers en winkeliers ook naleven. Zo werden er 500 extra fietsparkeerplaatsen voorzien en mondmaskers in het straatbeeld is het nieuwe normaal. De rode pijlen in de winkelstraten geven aan in welke richting je moet lopen. Al is dat laatste op de Bondgenotenlaan niet voor iedereen duidelijk. “We hebben gemerkt dat er op de Bondgenotenlaan te weinig pijlen aanwezig zijn. Maar de stadsdiensten gaan deze namiddag verder op pad om te zien waar er correcties nodig zijn. Aan de Bondgenotenlaan komen er dus nog extra pijlen”, reageert schepen van handel Johan Geleyns (CD&V). Politie en medewerkers van de stad zijn aanwezig in de winkelstraten om mensen te wijzen op de nieuwe maatregelen.

Geen overrompeling

Maar ondanks de verwarring rond de rode pijlen was het maandagvoormiddag opvallend rustig in het centrum van Leuven. Nergens sprake van een totale overrompeling of ellenlange wachtrijen. De Leuvenaars zijn voorzichtig. En dat is vooral bij de klerenwinkels te merken.

Bij Bershka in de Diestsestraat zijn de paskamers gesloten. Klanten moeten dus shoppen op het zicht, maar dat blijkt niet zo populair.

Door het mondmasker zien de klanten niet dat je lacht. Iedereen lijkt zo streng Ann De Blick

Bij kledingwinkel Thelma Coffee & Design en familiezaak De Blick zijn de paskamers dan weer wel open. Meteen nadat de klant een broek of kleedje heeft gepast, wordt de paskamer volledig ontsmet, het gepaste kledingstuk gestoomd en weggehangen in een aparte ruimte. Datzelfde kledingstuk kan dus pas de volgende dag door iemand anders worden gepast.

“Daarnaast hebben we een parcours gemaakt met een in- en uitgang. Klanten zijn per zes toegelaten en moeten eerst hun handen ontsmetten. De verkopers dragen ook allemaal mondmaskers. Al zijn die mondmaskers warm en de klanten zien niet dat je lacht. Iedereen lijkt zo streng”, zegt zaakvoerster Ann van familiezaak De Blick. “Maar desondanks ben ik blij om opnieuw klanten te ontvangen. Terug mijn ritme van de dag”.

Het aantal toegelaten klanten in de klerenwinkels varieert naargelang de grootte van de winkel. In de kleinere boetieks zijn gemiddeld 3 personen toegelaten tot 29 personen in grotere winkelketens. Shoppen mag overal maximum 30 minuten.

Drukte bij Action

Enkel bij de Action aan de J.P. Minckelersstraat was het dan weer opvallend druk. Iets voor 9 uur stond er al een wachtrij en die was na de opening niet meteen weg. Klanten mogen maximum met 25 personen binnen en moeten verplicht een winkelkar nemen, die telkens opnieuw ontsmet wordt door het personeel. De Action in Leuven koos bewust voor minder klanten dan officieel zou mogen. “De gangen zijn nogal smal”, klinkt het. De mensen in de rij hebben ieder zo hun eigen reden om zich op maandagochtend naar de Action te reppen. “Ik heb plantenvoeding nodig en waskrijt voor mijn stiefzoon. Hij moet daar opdrachten mee maken van de kleuterjuf, dus dat is toch noodzakelijk. Al had ik nu wel niet verwacht dat er zo vroeg al zoveel volk zou staan", zegt Robby Dekens.

Ook bij Orange in de Diestsestraat stond er ‘s ochtends een wachtrij. Klanten worden daar per twee geholpen. “Mijn mama had een nieuwe sim-kaart nodig, dat was nogal dringend”, zegt Anita Aerts, die met haar moeder een halfuur in de rij moest wachten.

Oogopmetingen

Ook de opticiens zijn terug open. Brillen passen en lenzen afhalen gebeurt voornamelijk op afspraak. “Klanten mogen zonder mondmasker een bril passen, zodat ze toch het geheel zien. Maar dan nemen wij uiteraard afstand. Zonnebrillen mogen ze ook passen, maar wij geven die dan aan. Op die manier kunnen we de brillen altijd ontsmetten”, zegt Paulien Demarré van Monocle. Oogopmetingen vinden terug plaats vanaf 18 mei. Daarvoor moeten de opticiens, net zoals het zorgpersoneel, een transparant scherm en een volledig beschermend pak dragen. “Rondlopen met een mondmasker en bril is niet zo handig en dat merken we ook in de aanvragen voor daglenzen”.

Om het ook de volgende weken zo rustig mogelijk te houden, heeft Liefst Leuven vzw een boekingsysteem ontwikkeld. Op die manier kan je op een afgesproken uur gericht gaan shoppen in je favoriete winkel. Een afspraak maken kan via www.shoppinleuven.be.