Herken jij je kleine spruit in zijn of haar carnavalsoutfit? EDLL

21 februari 2020

15u21 0

Heel wat ouders mochten hun kinderen weer van kop tot teen verkleden, want de Leuvense scholen vierden vandaag carnaval! Tal van klasjes met kleuters en lagerschoolkinderen trokken erop uit voor een stoet of organiseerden verschillende carnaval-activiteiten. Van ijskoningin Elsa, tot stripfiguren en piraten: aan enthousiasme geen gebrek. De kleuters van De Klare Bron in Leuven verrasten zelfs de inwoners van het woonzorgcentrum de Groene Boog met een heuse carnavalstoet. De leerlingen van Mater Dei volgden dan weer met plezier les in hun favoriete outfit. Wie herkent zijn of haar kleine spruit op onze foto’s?