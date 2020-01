Herinrichting voor heel wat Leuvense bushaltes: “Grote stap voorwaarts voor fietsers”, zegt schepen Dessers (Groen) Bart Mertens

17u15 0 Leuven In Leuven zullen de komende maanden heel wat bushaltes heringericht worden om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat is onder meer het geval op de Bondgenotenlaan, maar ook op meerdere locaties in deelgemeente Kessel-Lo. “Dit is een grote stap voorwaarts voor de toegankelijkheid en voor de veiligheid van voetgangers en fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

“Het klopt dat er op meerdere plaatsen in de stad in de komende maanden bushaltes heringericht worden”, aldus schepen David Dessers. “Dat is onder meer het geval in de Bondgenotenlaan in Leuven, maar ook op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Aan de kerk van Blauwput en aan park Heuvelhof zullen de haltes bijvoorbeeld aangepakt worden. Aan de kerk in Blauwput zie je goed het verschil tussen de bestaande halte en de recentelijk heraangelegde halte. Bij de nieuwe bushalte houdt de bus halt op de rijweg en kruist dus niet langer het fietspad. Bovendien is er een verhoogde boordsteen die de halte toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. Dat alles is een grote stap voorwaarts op het vlak van verkeersveiligheid, zeker voor fietsers, maar ook voor de toegankelijkheid.”

Blijft de vraag: gaat het verkeer op de Diestsesteenweg niet vast komen te zitten als er twee bussen tegelijk halt houden en op de rijbaan blijven staan? Volgens schepen David Dessers zal dat amper tijdsverlies opleveren. “Het is net goed dat de bus halt houdt op de rijweg. Dat zijn slechts korte stops die nauwelijks vertraging met zich meebrengen voor de auto’s. En de bus hoeft geen fietspad meer te kruisen met meer verkeersveiligheid tot gevolg.”