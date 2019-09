Herent brengt geen advies uit in Al Ihsaan-dossier. Leuvens schepen Devlies reageert: “Wij namen onze verantwoordelijkheid wel” Bart Mertens

11 september 2019

18u47 3 Leuven Het gemeentebestuur van Herent zal geen advies geven aan minister Liesbeth Homans (N-VA) in het dossier over de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Momenteel loopt er een procedure om de erkenning van de moskee in te trekken omdat minister Homans naar eigen zeggen over “vertrouwelijke informatie beschikt dat de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging”. In Leuven is er weinig begrip voor de Herentse beslissing.

Op de gemeenteraad van Herent is er een beslissing gevallen over het dossier van de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Ook Herent werd om advies gevraagd door minister Liesbeth Homans die in juli een procedure opstartte om de erkenning van de moskee in te trekken. De meerderheidspartijen in Herent besloten om geen advies uit te brengen en dat tot grote verontwaardiging van oppositiepartijen Herent21, Groen en sp.a. Volgens N-VA, CD&V en Open Vld zijn er geen elementen voorhanden om een advies in welke zin dan ook te formuleren. “We hebben al jaren geen contact meer gehad met het bestuur van de moskee”, zegt burgemeester Astrid Pollers (N-VA). Ook de politiezone HerKo beschikt niet over voldoende informatie om zich voor of tegen de intrekking van de erkenning uit te spreken.

Geen advies uitbrengen maakt ons medeplichtig aan de polariserende handelswijze van minister Homans Jos Vandikkelen van Groen Herent

De oppositiepartijen in Herent nemen geen vrede met die uitleg. “Ik wijs op de polariserende handelswijze van minister Homans”, aldus Jos Vandikkelen van Groen. “Geen advies uitbrengen maakt ons daar medeplichtig aan. Luk Draye van sp.a stelde dan weer voor om een advies uit te brengen tegen de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Hij kreeg daarin steun van sp.a en Herent21 maar de meerderheid veegde dat voorstel van de tafel.

De stad Leuven nam haar verantwoordelijkheid wel in het dossier over de Al Ihsaan-moskee Schepen van Erediensten Carl Devlies (CD&V)

Conclusie: geen advies voor minister Homans vanuit Herent en dat wordt in Leuven niet op applaus onthaald. “De stad Leuven nam haar verantwoordelijkheid wel in dit dossier”, zegt schepen van Erediensten Carl Devlies (CD&V). “Wij brachten een negatief advies uit, dus tegen de intrekking van de erkenning. Ik heb er geen idee van of de Herentse beslissing iets te maken heeft met de specifieke partijen in de meerderheid. In Leuven is er alvast over de partijgrenzen heen ten voordele van de moskee gestemd want zelfs twee oppositiepartijen stemden voor het behoud van de erkenning. Enkel Vlaams Belang en N-VA stemden anders. Nochtans is een erkenning de beste garantie om controle te kunnen uitoefenen op de werking van de moskee.”

Nieuwsuur

In Nederland is de discussie over de aanwezigheid van het salafistisch gedachtegoed ondertussen volledig losgebarsten na een reportage van het televisieprogramma Nieuwsuur. De journalisten stelden vast dat er in minstens vijftig niet erkende moslimscholen salafistische ideeën worden gepredikt, zelfs aan jonge kinderen. Zo kregen kinderen onder meer te horen dat tovenaars of afvalligen met het zwaard onthoofd moeten worden. “Dergelijke uitlatingen zijn volledig ontoelaatbaar”, reageert schepen Carl Devlies. “We moeten strijden tegen elke vorm van salafisme. Laat me daar heel duidelijk in zijn! In Leuven hebben we goede contacten met de Al Ishaan-moskee en het discours dat in sommige Nederlandse koranscholen wordt gegeven bewijst eens te meer dat overleg en samen strijden tegen salafisme de enige juiste weg is om te komen tot een vreedzame samenleving met respect voor ieders geloof.”