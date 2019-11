Herdenking Wapenstilstand aan de crypte op de stadsbegraafplaats in Heverlee EDLL

11 november 2019

13u31 0 Leuven Op heel wat plaatsen wordt vandaag Wapenstilstand herdacht. Ook het stadsbestuur van Leuven organiseerde een viering om het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren.

Heel wat Leuvenaars, verschillende jeugdverenigingen en de Leuvense afdeling van het Marine Kadettenkorps kwamen vandaag samen aan de crypte op de stadsbegraafplaats in Heverlee. Er werd sfeermuziek gebracht door de concertband van Leuven en de fakkels werden aangestoken door een afgevaardigde van elke jeugdvereniging. Nadien werden er bloemen neergelegd aan het monument en hield iedereen een minuut stilte voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

“Dit monument geeft plaats aan 200 slachtoffers, waaronder militairen en burgers uit Leuven. We hebben hier met jongeren bloemen neergelegd, omdat we ook bij de jeugd de herinnering levendig willen houden. Vandaag is een moment om te zorgen dat oorlog nooit meer zal gebeuren”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina.