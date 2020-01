Herdenking voor Jan Van Kelst met onder meer Monsieur Pol, Jan Hautekiet en Tom Helsen. “Een ode aan de uitvinder van de Kelstone”, zegt Mike Naert Bart Mertens

31 januari 2020

18u30 0 Leuven In de Leuvense concertzaal Het Depot wordt zaterdag een muzikale ode gebracht aan Jan Van Kelst. De bekende muzikant stapte op 3 december 2019 uit het leven en heel wat muzikale vrienden brengen samen een ode aan Van Kelst. De locatie is niet toevallig gekozen want het was in Het Depot dat Jan Van Kelst zijn zelf uitgevonden instrument ‘de Kelstone’ voorstelde in 2007. “De erkenning die hij zo hard wilde, krijgt hij bij deze. Jan leeft verder in ons hart”, zegt Mike Naert van Het Depot.

De naam Jan Van Kelst laat misschien niet bij iedereen meteen een muzikaal belletje rinkelen maar vergis je niet…Van Kelst was wel degelijk een groot creatief talent. Als liedjesschrijver en muzikant kon hij rekenen op heel wat respect in de muziekwereld maar dat kon helaas niet verhinderen dat Jan Van Kelst als prille vijftiger uit het leven stapte op 3 december 2019. Om Jan Van Kelst op een gepaste wijze te herdenken, organiseren zijn muzikale vrienden op zaterdag 1 februari een concert in Het Depot aan het Martelarenlaan. Op het programma een unieke groep die enkel en alleen voor deze speciale avond bij elkaar werd gebracht.

Er zullen nummers van Jan worden gespeeld maar ook covers die aan hem worden opgedragen. We vermoeden dat Jan hiermee heel gelukkig zou geweest zijn Mike Naert, directeur van Het Depot

“Het wordt een muzikale ode aan Jan”, vertelt Mike Naert, directeur van Het Depot. “Heel wat vrienden en muzikanten die hem hebben gekend, wilden Jan heel graag op een muzikale manier herdenken. Daarom werd er een bijzondere band bij elkaar gebracht met mensen die normaal niet samen spelen. Er zullen nummers van Jan worden gespeeld maar ook covers die aan hem worden opgedragen. We vermoeden dat Jan hiermee heel gelukkig zou geweest zijn. De erkenning die hij zo gewild had, krijgt hij bij deze. Jan leeft verder in ons hart. Uiteraard zal er tijdens de avond ook plaats zijn voor al de verhalen over Jan. Een lach en een traan tussen pot en pint.”

Dixie Dansercour

Op de gastenlijst heel wat grote namen uit de muziekscene zoals bijvoorbeeld Monsieur Pol, ook wel gekend als Lange Polle. Verder ook namen zoals Jan Hautekiet, Tom Helsen, Laura ‘Sennek’ Groeseneken, Stoy Stoffelen en Luk Degraaff. “En nog vele anderen. Zo verwachten we bijvoorbeeld ook Dixie Dansercour”, zegt Mike Naert die zich nog goed herinnert dat Jan Van Kelst in maart 2007 zijn eigen instrument ‘de Kelstone’ kwam voorstellen in Het Depot. “Ja, we herinneren ons Jan Van Kelst uiteraard ook als de uitvinden van de Kelstone. Dat is een instrument met negen snaren waarmee je gelijktijdig baspartijen en gitaarpartijen kan spelen. Het instrument is vergelijkbaar met de Chapman Stick maar wordt net als alle andere zitherachtigen horizontaal bespeeld.”

Kelstone

Jan Van Kelst was zelf bijzonder trots op de Kelstone. In totaal investeerde hij twee jaar tijd in de ontwikkeling van het instrument. Wereldwijd zouden er meer dan honderd Kelstones in gebruik zijn en het ontwerp werd beschermd door een internationaal octrooi. Zelfs tot in Hollywood kreeg Jan Van Kelst complimenten voor de Kelstone. “De Kelstone is innovatief en een mooi ontworpen instrument. De toon lijkt op een gitaar maar de techniek leidt tot nieuwe muzikale ideeën die voorheen niet mogelijk waren”, liet John Frizell bijvoorbeeld optekenen.

Het concert in Het Depot is gratis maar een vrije bijdrage is welkom. De eventuele winst wordt geschonken aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en aan de VZW Verb(l)ind, een organisatie die werkt rond eenzaamheid. Wie de herdenking financieel wil steunen, mag ook een vrije bijdrage storten op BE 78 7490 1839 1686 met de melding ‘tribute JVK’ op naam Ann Deckers. Ook aan de inkom van Het Depot kan je een vrije bijdrage geven. Wie na het lezen van dit artikel behoefte heeft aan een gesprek of kampt met donkere dachten kan surfen naar www.zelfmoord1813.be en www.preventiezelfdoding.be.