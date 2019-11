Herbruikbare bekers van AB InBev bespaarden afgelopen zomer 106 ton plastic en 40% reinigingskosten EDLL

17u00 0 Leuven AB InBev heeft afgelopen zomer 660.000 herbruikbare bekers op bijna 80 evenementen en verschillende permanente locaties geïntroduceerd. De bierbrouwerij maakte de balans en die is niet min. De omschakeling zorgde voor een besparing van 106 ton plastic en 40% minder reinigingskosten.

Afgelopen zomer vond je op tal van evenementen herbruikbare bekers van AB InBev. Die bekers bespaarden in totaal 25 miljoen wegwerpbekers - 7 miljoen meer dan gepland - wat neerkomt op 106 ton plastic. Concreet betekent dat een besparing van 47,5% CO2. Ook de netheid is verbeterd. De omschakeling zorgde eveneens voor 40% minder schoonmaakkosten.

Het initiatief krijgt steeds meer steun en een positieve beoordeling van de organisatoren. Dit blijkt uit een enquête van AB InBev bij een aantal deelnemende festivals en ongeveer 3214 festivalbezoekers. Uit de enquête blijkt dat 96% van de festivalganger de herbruikbare beker verkiest boven de wegwerpbekers. “We hebben gemerkt dat ook kleinere festivals en overheidsevenementen zelf overschakelen naar herbruikbare bekers. In totaal dronken Belgen ongeveer 25 miljoen AB InBev-bieren uit herbruikbare bekers”, zegt Ioana Muresan, aankoper bij AB InBev.

47,5% CO2-besparing

Wanneer de beker meer dan vier keer wordt hergebruikt, is de C02 afdruk van herbruikbare bekers 2,5% lager dan die van wegwerpbekers. Voor de AB InBev-bekers is de mogelijke hergebruikfrequentie 120 keer. “Het berekeningssysteem geeft aan dat we deze zomer al een gemiddelde CO2-besparing van 47,5% hebben gerealiseerd in vergelijking met PP- en PET-bekers”, stelt Muresan. “We zien dus wel degelijk de vruchten van het initiatief”, voegt Gilles Nackaerts, Horeca directeur AB InBev België, er nog aan toe.

Tegen 2020 wil AB InBev nog meer partners van evenementen overtuigen of met hen samenwerken om een duurzame oplossing te ontwikkelen. De brouwer wil tegen 2025 100% herbruikbare of grotendeels gerecyclede verpakkingen gebruiken voor zijn producten.