Heraanleg Sint-Agathaplein in Wilsele: Pastoor Eralystraat is afgewerkt Bart Mertens

26 maart 2020

18u00 0 Leuven De Pastoor Eralystraat in Wilsele –gelegen tussen de spoorweg en de Pastorijweg- is weer open voor alle verkeer. Met de afwerking van de Pastoor Eralystraat is het eerste deel van de aanleg van het Sint-Agathaplein afgerond. “Maar door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, begint de aannemer voorlopig geen nieuwe fase meer”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Door de werkzaamheden was de Pastoor Eralystraat ter hoogte van de spoorwegovergang en de Pastorijweg onderbroken en moest verkeer uit de Eendebroekstraat en de achterliggende woonwijken een omleiding volgen. Die situatie is nu verleden tijd want de Pastoor Eralystraat is klaar. Bovendien is ook de parking van het nieuwe zwembad opnieuw bereikbaar via de Pastorijstraat en de Pastoor Eralystraat. “Het zwembad is op dit moment uiteraard gesloten uit voorzorg voor het coronavirus maar het is toch goed nieuws dat de werkzaamheden klaar zijn geraakt”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De oude riolering in de Pastoor Eralystraat werd vervangen door een gescheiden riolering. Die voert regenwater en afvalwater apart af waardoor proper regenwater rechtstreeks naar de Leuvense waterlopen gaat terwijl het vuile afvalwater langs een andere buis naar het waterzuiveringsstation gaat. Door regenwater en afvalwater apart af te voeren, stromen rioleringen bij hevige regenval ook minder snel over.”

Nieuwe bomen

De Pastoor Eralystraat is nu nog in blijde verwachting van nieuwe bomen maar die worden later geplant bij de groenaanleg van het Sint-Agathaplein. “Het Sint-Agathaplein wordt het nieuwe dorpsplein van Wilsele-Putkapel. Het plein komt op de plaats van het oude zwembad en wordt heraangelegd met bijzondere aandacht voor meer groen. Er komen eveneens zitbanken voor bewoners en speelmogelijkheden voor kinderen”, aldus Dirk Vansina die nog meegeeft dat er ook een watertuin is voorzien naast het zwembad. “Die zal regenwater opvangen in een wadi”, klinkt het. “Verder voorzien we ook een speeltuin met een steltenparcours, stapstenen en balanceerbalken.”

Door de coronamaatregelen begint de aannemer voorlopig geen nieuwe fase meer. Er zal enkel nog op het plein zelf worden gewerkt Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

De vooruitgang in de werkzaamheden is uiteraard goed nieuws, zeker in deze onzekere tijden van de corona-epidemie. Toch veroorzaakt het virus ook vertraging in de geplande werkzaamheden. “In normale omstandigheden zouden deze week de rioleringswerken in Broekhout beginnen want ook daar komt een nieuwe gescheiden riolering. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, begint de aannemer voorlopig geen nieuwe fase meer. Er zal enkel nog op het plein zelf worden gewerkt. Het plein en de omgeving zouden klaar zijn tegen het einde van dit jaar”, besluit schepen Vansina.