Heraangelegde Wieringstraat feestelijk ingehuldigd: “Vlakke kasseien voor betere toegankelijkheid” Bart Mertens

27 januari 2020

12u36 1 Leuven De stad Leuven heeft de heraangelegde Wieringstraat officieel ingehuldigd. Midden november werd de straat volledig opengebroken en afgesloten voor alle verkeer. “Het was een erg hobbelige straat die niet echt vlot toegankelijk was voor bijvoorbeeld rolstoelen en buggy’s. Daar wilden we iets aan doen”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

“Na de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat was het de beurt aan de Wieringstraat”, legt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina uit. “De Wieringstraat kreeg een gelijkgrondse aanleg. De erg smalle voetpaden zijn verdwenen. Voetgangers kunnen vanaf nu de hele breedte van de straat gebruiken. Bovendien liggen er vlakke kasseien die de toegankelijkheid aanzienlijk verhogen. Ook voor fietsers is dit goed nieuws. Zij kunnen de Wieringstraat nu gebruiken als traject om de Parijsstraat -een wandelstraat- te vermijden. Het doel was om meer comfort voor alle gebruikers te creëren en daar zijn we zeker in geslaagd.”

Ook schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) is tevreden met het resultaat. “De parking van Delhaize Denon is opnieuw bereikbaar en met deze nieuwe look biedt de straat comfort voor wie plaatselijke winkels en restaurants wil bereiken.”