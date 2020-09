Hell Tattoo verhuist naar een groter pand in Leuven JSL

04 september 2020

12u32 1 Leuven ‘Hell Tattoo’ kan je sinds kort terugvinden op een andere locatie in Leuven. Het pand in de Tiensestraat hebben ze achter zich gelaten om zich in de Bondgenotenlaan te vestigen, vlak bij het Rector De Somerplein.

“De zaken lopen heel goed en het pand was gewoon te klein geworden”, zegt Patrick van Hell Tattoo. “We hebben ook meer personeel aangenomen en volgen strikt alle coronamaatregelen. De plannen voor de verhuis naar een groter pand waren er al voor corona. We speelden eerst met het idee om het huis in de Tiensestraat te kopen en daar uit te breiden, maar dat liep moeilijk. Een groter leegstaand panden vinden in Leuven bleek een betere oplossing, we hadden zelfs verschillende opties.”