Heilig Hartziekenhuis bijna op maximumcapaciteit Bart Mertens

30 maart 2020

19u30 0 Leuven In het Heilig Hartziekenhuis in Leuven is de maximumcapaciteit voor de opname van coronapatiënten bijna bereikt. Momenteel worden er 45 patiënten verzorgd. Het UZ Leuven heeft wel nog voldoende plaats met 141 patiënten op een maximumcapaciteit van 350.

In UZ Leuven worden momenteel 141 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 41 patiënten op intensieve zorg waarvan 27 aan een beademingstoestel. Dat betekent concreet dat er opnieuw een lichte stijging is in het totaal aantal patiënten met corona maar de maximumcapaciteit is nog lang niet bereikt in het Leuvense universitaire ziekenhuis. In totaal kunnen er 350 patiënten met het coronavirus worden verzorgd in UZ Leuven. Voor het Heilig Hartziekenhuis is het een ander verhaal. Daar worden momenteel 45 patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19. Daarmee is de maximumcapaciteit ongeveer bereikt. Door het feit dat er in UZ Leuven nog voldoende plaats is, is dat geen probleem. Het UZ Leuven voerde ondertussen al coronatesten uit bij 10.716 patiënten waarvan 2.446 testen positief waren en 245 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 38 testen waarvan er 17 positief waren. UZ Leuven laat ook weten dat er meer en meer getest kan worden op een eventuele besmetting.