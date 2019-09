Heilig Hartinstituut sluit de eerste schooldag af met een ‘straf’ feestje! EDLL

02 september 2019

Het Heilig Hartinstituut Heverlee en Kessel-Lo sluiten de eerste schooldag af met een groot radiofeest en tal van live optredens. In mei dit jaar werden ze door radiozender MNM verkozen tot ‘de strafste school 2019’. Door het recent verlies van een van haar leerlingen nam de school graag de tijd voor zichzelf en stelden ze het afsluitende radiofeest uit tot de eerste schooldag. MNM DJ Tom De Cock en Laura Govaerts presenteren nog tot 19 uur vanavond live vanop Het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Artiesten zoals DJ Merlo, Cyra Gwynth, Like Me en Gers Pardoel zetten de speelplaats in vuur en vlam.