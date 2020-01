Heethoofd moet op cursus KAR

13 januari 2020

12u22 0 Leuven Een 29-jarige man uit Bierbeek heeft zes maanden cel met probatie-uitstel gekregen voor een vechtpartij in café Celebrities aan het Kinepoliscomplex in Leuven.

Cristian V. zocht amok met zijn slachtoffer omdat hij diens gedrag in het café niet op prijs stelde. Het slachtoffer moest het vergelden en kreeg slagen in het aangezicht. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De rechter baseerde zich ook op het fotodossier in de zaak om V. te veroordelen. Het was niet de eerste maal dat de twintiger voor de rechter stond voor feiten van agressie. De man zou zelf in het verleden al psycho-medische begeleiding gezocht hebben. Die moet hij van de rechtbank nu verderzetten als hij een effectieve gevangenisstraf wil vermijden. Daarnaast moet hij ook een cursus sociale vaardigheidstraining volgen.