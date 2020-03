Heel wat klerenwinkels in Leuven sluiten uit eigen beweging de deuren EDLL

16 maart 2020

17u04 5 Leuven Ook al mogen kledingzaken voorlopig tijdens de week nog openblijven, toch hebben vandaag heel wat winkels in Leuven eigenhandig de deuren gesloten. Onder meer Helt, Thelma Coffee & Design, Weekday en Queens waren vandaag niet open. De meeste kledingwinkels stappen volop over op online verkoop.

Heel wat winkels in onze regio hebben vandaag uit eigen beweging de deuren gesloten gehouden. In Leuven is dat niet anders. Het zijn voornamelijk klerenwinkels die overstappen naar online verkoop. In de Diestsestraat waren kledingwinkel Promod, Weekday en koffiezaak Nespresso vandaag reeds gesloten. In de Mechelsestraat stond je bij herenzaak Helt, tweedehandswinkel De Kapstok en damesboetiek Bellini voor een gesloten deur, net zoals bij schoenenwinkel Hush Puppies, Queens en JBC in de Brusselsestraat. Ook op de Bondgenotenlaan beslisten Mac Cosmetics, Proximus en damesboetiek Folie voorlopig niet meer te openen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.