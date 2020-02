Handtassen en juwelen gestolen KAR

16 februari 2020

In een huis op de Wilselsesteenweg in Leuven zijn inbrekers vrijdagnacht vandoor gegaan met handtassen en juwelen. De dieven geraakten binnen via een raam op de tweede verdieping opengebroken. Ze braken het venster op en ze doorzochten het appartement. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.