Handtasdief betrapt door barman KAR

22 september 2019

12u18 0

Een 20-jarige handtasdief is zaterdagochtend omstreeks 5 uur ingerekend door een politiepatrouille in burger op de Oude Markt in Leuven. In een café had de man een handtas gestolen. De barman die de dief in de smiezen had, kon er nog achter gaan. De agenten zagen de spurtende dader en konden hem bij de kraag vatten. Hij werd overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. De twintiger bleek niet officieel ingeschreven in ons land. Het slachtoffer kreeg haar handtas met alle bezittingen terug.