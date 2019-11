Handgemaakte geboortedecoratie of suikerbonen in de vorm van zwanen: daarvoor moet je bij de nieuwe cadeauwinkel Sucralicious zijn EDLL

25 november 2019

16u49 0 Leuven Opnieuw is Leuven een winkel rijker. In de Diestsestraat heeft zopas Sucralicious de deuren geopend. De authentieke cadeauwinkel is het initiatief van Leuvenaars Aurélie Jacobs en Ramazan Sariyar. Van doopsuiker en geboortedecoratie tot huwelijkscadeaus: 80% van wat je vindt bij Sucralicious is handgemaakt.

Staat er een huwelijk voor de deur of verwacht je je eerste kindje? Dan is deze nieuwe winkel in Leuven een bezoekje waard. Van suikerbonen, huwelijkscadeaus tot promotiemateriaal voor bedrijven: Sucralicious presenteert een waaier aan handgemaakte geschenken. De authentieke cadeauwinkel is het idee van Ramazan en zijn vrouw Aurélie. Ze wonen samen in Leuven. Aurélie werkt als anesthesiste op UZ Gasthuisberg, dus Ramazan zal de zaak voorlopig alleen open houden.

“We bieden tien verschillende concepten aan met betrekking tot doopsuiker en geboortesnoep. Zo hebben we bijvoorbeeld doopsuiker in het thema marine, vogels, zwanen, bijen, ballonnen en teddyberen. En dat allemaal handgemaakt. Daarnaast hebben we ook verschillende soorten decoratie-artikelen voor in de babykamer”, zegt zaakvoerder Ramazan. “Wat ons zo speciaal maakt, is dat we een authentieke cadeauwinkel zijn. Onze creaties vind je nergens anders in België. 80% van onze producten is handgemaakt. Daarvoor werken we samen met designers uit Italië en Turkije”, aldus Ramazan. Je vindt in de nieuwe winkel ook cadeaus of decoratie voor een huwelijk, een vrijgezellenfeest of promotiemateriaal voor je bedrijf. De winkel in Leuven is de eerste vestiging van Sucralicious.

De uitbaters zijn wel nog op zoek naar een medewerker voor in de winkel. Contact opnemen kan via Facebook. Sucralicious is open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10 uur tot 18 uur.