Handelaars Vismarkt en Mechelsestraat positief over Benedenstadparking Bart Mertens

19 augustus 2019

18u30 2 Leuven De handelaars van de Vismarkt en de Mechelsestraat zijn tevreden met het plan van de stad Leuven om tegen 2024 de Benedenstadparking te realiseren. “Belangrijk in dit verhaal is dat de Vismarkt pas autovrij wordt, op het moment dat de nieuwe parking de deuren opent”, zegt Erik Meulemans van Mertens Schoenen.

De Benedenstadparking – de opvolger van de afgevoerde Bruulparking – wordt goed onthaald door de handelaars van de Mechelsestraat en de Vismarkt. Ook de 40 Shop & Go-plaatsen in Craenendock, de Lei, de Amerikalaan en de Brusselsestraat kunnen op applaus rekenen. “Het zou wel goed zijn om de gratis parkeertijd te verlengen van 45 minuten naar een uur”, laat handelaar Erik Mertens optekenen. “Een uur sluit veel beter aan bij de beleving die een klant vandaag de dag verwacht van een handelaar. Wat de Benedenstadparking zelf betreft: hoewel het de helft minder parkeerplaatsen zijn in vergelijking met de afgevoerde Bruulparking, verwelkom ik dit plan. De benedenstad heeft nood aan een ondergrondse parking en die komt er nu met zekerheid. De ligging in de Brouwersstraat is goed, want te voet ben je op amper 200 meter afstand van de Vismarkt en de Mechelsestraat. We hopen wel dat de stad werk maakt van een mooie Vismarkt in de toekomst. In het verleden was het resultaat soms erg teleurstellend bij een heraanleg van een Leuvens plein. Tot slot zijn we als handelaars erg tevreden dat de stad Leuven zich aan haar belofte houdt om de Vismarkt pas autovrij te maken op het moment dat de nieuwe parking de deuren opent.”

Hoewel het de helft minder parkeerplaatsen zijn in vergelijking met de afgevoerde Bruulparking verwelkom ik dit plan Erik Meulemans van Mertens Schoenen

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) bevestigt dat laatste gegeven nog eens: “De Vismarkt wordt pas autovrij als de eerste auto de Benedenstad binnen is gereden”, klinkt het vastberaden. “De studie, het ontwerp en de voorbereiding van de heraanleg van de Vismarkt lopen parallel met de realisatie van de parking en het nieuwe gebouw. Zodra dat klaar is, kan er gestart worden met de heraanleg van de Vismarkt. Het verkeersluw maken van andere straten in het centrum van de Benedenstad, valt samen met de opening van de parking.”