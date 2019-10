Handelaars Mechelsestraat gaan voor duurzaamheid Bart Mertens

03 oktober 2019

19u00 0 Leuven De verenigde handelaars van de Mechelsestraat kiezen resoluut voor duurzaamheid. Ze gaan 10.000 ‘groene shopping bags’ verdelen onder hun klanten. “Volledig CO2-neutraal geproduceerd en bovendien helemaal recycleerbaar”, zegt handelaar Erik Meulemans.

Het klimaat staat hoog op de agenda, ook bij de Leuvense handelaars. De verenigde handelaars van de Mechelsestraat en omgeving voegen nu ook de daad bij het woord. Ze gaan 10.000 klimaatvriendelijke shopping bags verdelen onder hun klanten. “Het klimaat belangt iedereen aan en ook wij willen onze duit in het zakje doen. Letterlijk zelfs want we gaan duurzame shopping bags cadeau doen aan onze klanten. Die kunnen ze dan hergebruiken als ze gaan winkelen in Leuven. De shopping bags zijn volledig CO2-neutraal geproduceerd en zijn bovendien helemaal recycleerbaar.”

44 handelaars

Leuk detail: op de milieuvriendelijke shopping bag staan de gezichten van alle handelaars uit de Mechelsestraat en omgeving. “Twee jaar geleden hebben we al een gelijkaardig initiatief gelanceerd. Het is ook voor ons leuk om te zien dat er toch wel wat nieuwe gezichten zijn bijgekomen in onze buurt. In totaal hebben we in onze buurt al 44 handelaars. De populariteit van de Mechelsestraat en omgeving blijft groeien en dat doet ons uiteraard plezier. Het geeft ons de ‘drive’ om onze klanten in de toekomst nog meer te verwennen met kwaliteit en service”, besluit handelaar Erik Meulemans.