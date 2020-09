Handelaars lanceren magazine Wild van Wilsele: “Veel van onze leden hebben het moeilijk om te overleven” Bart Mertens

30 september 2020

14u00 2 Leuven De middenstand heeft het moeilijk maar aan initiatieven om de draad weer op te pikken in de coronacrisis geen gebrek. Woensdagochtend stelden de handelaars van het handelaarsverbond in Wilsele-Putkapel bijvoorbeeld hun eigen magazine voor. “We wilden onze leden in de kijker zetten en Wild van Wilsele is een mooie manier om dat te doen”, zegt Tom Houben, secretaris van Wilsele Handelt & Onderneemt (WHO).

Geen traditioneel dorpsfeest in Wilsele-Putkapel dit jaar door de corona-epidemie en bijgevolg geen mooie gelegenheid voor de handelaars om zichzelf in de kijker te zetten. Om dat recht te trekken, nam Wilsele Handelt & Onderneemt (WHO) een initiatief dat woensdagmorgen werd voorgesteld. “Veel leden hebben het moeilijk om te overleven momenteel”, vertelt Tom Houben, die secretaris is bij WHO.

“We wilden onze leden toch op één of andere manier in de kijker zetten bij de klanten. Daarom hebben wij beslist om dit jaar een magazine te maken waarin elk lid een pagina kreeg om zich te presenteren aan de mensen. In het magazine hebben we ook aandacht voor de troeven van ons dorp en voor puzzels en leuke spelletjes. De handelaars willen van zich laten horen en willen hun dorpsgenoten ook leuke aanbiedingen cadeau doen. Zo hebben we een spaarkaart toegevoegd waarmee de mensen stempels kunnen verzamelen en mooie prijzen kunnen winnen. Het is nu de bedoeling om Wild van Wilsele te verdelen voor het weekend van de klant op 3 en 4 oktober. Het magazine is een succes want liefst 65 leden deden mee en dat is een onverhoopt succes. We stonden overigens zelf in voor de vormgeving van Wild in Wilsele.”

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) woont zelf in Wilsele en is onder de indruk van het nieuwe magazine. “De stad Leuven ondersteunt de ondernemers uit de randgemeenten en heeft ook deze actie financieel mee mogelijk gemaakt. Samen komen we door deze moeilijke periode”, klinkt het.