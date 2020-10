Half miljoen euro subsidie per jaar voor circuskunst in Leuven Joris Smets

11 oktober 2020

16u34 0 Leuven De inspanningen van de Leuvense circuscommunity worden beloond door Vlaanderen met een dubbele subsidie: een voor de nieuwe circuswerkplaats ‘CIRKLABO’ en eentje voor één van de grootste, naschoolse circusateliers in Europa: Cirkus in Beweging. De subsidies zijn samen goed voor een bedrag van 516.000 euro per jaar. “Een fantastische erkenning, Leuven is de perfecte uitvalsbasis”, klinkt het tevreden.

“Circusatelier Cirkus in Beweging en het internationaal circusfestival CIRKL en CIRKLABO, beiden initiatieven van 30CC in samenwerking met de circussector, zijn exponenten van een veel groter geheel”, vertelt Schepen van cultuur Denise Vandevoort. “CIRKLABO leg je het best uit als een Leuvens laboratorium waar circuskunst in al zijn vormen wordt verkend. Artiesten krijgen er de fysieke en mentale ruimte om te experimenteren, creëren en produceren. Daarnaast heeft Leuven ook een interessant netwerk, is er financiële ondersteuning, een residentiewerking, een circusopleiding aan het kunsthumaniora Lemmensinstituut én in het kielzog van dat alles een reeks jonge en dynamische, Leuvense circuskunstenaars die ondertussen ook internationaal hoge ogen gooien. Deze jonge kunstsector heeft in onze stad dus veel groeikansen. En dat resulteerde in een uitgebreide subsidieaanvraag voor CIRKLABO.”

Circus is een sterk middel om je persoonlijkheid te ontwikkelen. Je laat kinderen creatief en expressief bezig zijn en daagt hen fysiek en motorisch uit. Dit werk mag niet onderschat worden Coördinator Rika Taeymans

Deze subsidie-aanvraag wordt nu gehonoreerd door Vlaanderen met jaarlijks 238.000 euro (tot en met 2025). CIRKLABO wordt daarmee één van de vier circuswerkplaatsen in Vlaanderen. “Uiteraard zijn we blij met dit bedrag, het is een mooie waardering voor de gezamenlijke inspanningen van de Leuvense circuscommunity.”

Cirkus in Beweging

Ook het Leuvense circusatelier Cirkus in Beweging krijgt met 278.000 euro jaarlijks een significant bedrag van Vlaanderen. Coördinator Rika Taeymans: “Circus is een sterk middel om je persoonlijkheid te ontwikkelen. Je laat kinderen creatief en expressief bezig zijn en daagt hen fysiek en motorisch uit. Dit werk mag niet onderschat worden. Cirkus in Beweging timmert dan ook al meer dan 30 jaar aan de weg. We zijn echte pioniers: Cirkus in Beweging was de eerste Vlaamse circusschool en we stonden ook mee aan de wieg van de Vlaamse federatie van circusscholen. Deze subsidie is dan ook een fantastische erkenning van alle inspanningen.”

Uniek

Toon Van Gramberen van het Leuvense There There Company onderstreept het belang van het Leuvense netwerk: “Leuven is voor ons de perfecte uitvalsbasis. Sinds vorig jaar maken we deel uit van het traject rond ‘samen circusstad maken’. Ik vind het ontzettend waardevol hoe al die spelers vanuit hun artistieke praktijk betrokken worden bij het beleid. Tegelijkertijd vinden we hier steeds ook de juiste middelen en partnerships om ons artistiek werk mogelijk te maken. Zo spelen we op 3, 4 en 5 november bijvoorbeeld de première van onze voorstelling ‘Carrying my father’ in 30CC/Schouwburg. We voelen ons hier als Leuvens gezelschap altijd erg welkom.”