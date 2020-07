Hal 5 wordt omgetoverd tot ‘Leuven plage’: “Vakantiegevoel aanbieden in eigen land” Joris Smets

17 juli 2020

20u08 2 Leuven Gin-tonic drinken onder de palmbomen, pizza eten op de strandstoelen, kinderen die zich uitleven op het strand: aan een echt vakantiegevoel geen gebrek op ‘Leuven Plage’. Het is een van de vele evenementen dat Stad Leuven organiseert voor deze unieke zomer in tijden van corona. “Door de coronacrisis zijn alle grote evenementen deze zomer in Leuven afgelast en moesten we het kleinschaliger aanpakken”, zegt schepen van cultuur en evenementen Denise Vandevoort. “Met ‘Leuven Plage’ willen we een echt vakantiegevoel creëren in eigen land.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Stad Leuven heeft een uniek zomerprogramma voor de komende maanden in petto. Er worden allerlei kleinschalige evenementen georganiseerd waaronder ‘Leuven Plage’. Hier wordt Blauwputplein, aan de centrale werkplaatsen in Kessel-Lo, omgetoverd tot een heus strand met palmbomen waar bezoekers kunnen genieten van de zon, allerlei activiteiten en eten en drinken van Hal 5. “Door de coronacrisis zijn alle grote activiteiten in Leuven deze zomer afgelast en moesten we het kleinschaliger aanpakken. We zijn op zoek gegaan naar ruime plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op een veilige manier. Het Blauwputplein aan Hal 5 leent zich daar uitstekend voor en daarom hebben we er iets nog gezelliger van gemaakt tot 30 augustus. De bedoeling is om een echt vakantiegevoel te creëren in eigen land. Er zullen ook enkele kleinschalige optredens plaatsvinden van een theatergroep.”

Zomerbar

Van een drankje genieten kan aan de zomerbar die speciaal is ingericht voor het strand. Joren Mommens (31) en Dorien Mommens (29) baten de bar uit en hun zomer zal er dus iets zonniger uitzien. “Het is heel leuk om te doen”, zegt Joren. “Normaal werken we in Hal 5 zelf, maar voor deze zomerbar hebben we de goedkeuring gekregen van Stad Leuven. Hier kan je gin-tonics bestellen, pintjes, wijn frisdrank en huisgemaakte limonade. Het strand en de speeltuin zijn heel tof gemaakt en het is een leuke plek voor jong en oud. Er is geen maximaal aantal bezoekers. De bedoeling is het gezond verstand laten primeren en dat iedereen zich goed aan de veiligheidsmaatregelen houdt. Als we zien dat er te veel volk is zullen we natuurlijk ingrijpen, maar ik dat zal normaal gezien niet het geval zijn. Door het coronavirus en de lockdown zijn we de beste maanden in Hal 5 kwijt geraakt. De verliezen vallen al bij al wel mee, maar we hopen dat deze zomerbar toch het een en ander kan goedmaken.”

Vakantie

Vrijdag was de eerste dag dat het strand en de zomerbar open waren voor publiek en het was meteen een succes voor jong en oud. Marlies en Tom kwamen met zoon Lander (2) en dochter (4) Marit genieten van de zon en wat verfrissing. “Het is geweldig”, zegt Marlies. “De kinderen vinden de speeltuin en het strand heel leuk en ook wij amuseren ons hier goed. Volgende week vertrekken we op op reis naar Duitsland en Oostenrijk, maar dit is alvast een ideale plek om de vakantie te beginnen!”

Het strand en de zomerbar op het Blauwputplein zijn open van woensdag tot zondag op volgende uren:

Woensdag: 14u -23u

Donderdag: 16u -22u

Vrijdag: 16u -23u

Zaterdag: 14u -23u

Zondag: 14u -22u