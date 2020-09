Hal 5 viert driejarig bestaan met sport en spel Joris Smets

16u02 1 Leuven HAL 5 vormt al drie jaar de leegstaande historische spoorweghallen om tot een bruisende, stedelijke en duurzame broed- en ontmoetingsplek. Dat moest gevierd worden en het voorbije weekend werd een coronaproof programma op poten gezet.

Het concept van Hal 5 is al drie jaar een succes en dus was een feestje wel op zijn plaats. Rondleidingen, work-outs, workshops, kinderfilms, een heus beweeglandschap voor de kleinsten of gewoon gezellig iets eten en drinken... Er was voor ieder wat wils dit weekend in Hal 5. “Heel fijn dat we in deze speciale tijden toch nog kunnen vieren”, zegt een van de standhouders.