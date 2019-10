HAL 5 en Sociale Woningen Donkerstraat winnen Architectuurprijs Leuven Bart Mertens

16u30 0 Leuven HAL 5 van vzw Hal 5 en de sociale woningen Donkerstraat van a33 architecten zijn de winnaars Architectuurprijs Leuven 2019. HAL 5 haalde het bij de professionele jury en de sociale woningen in de Donkerstraat wist het publiek te bekoren. “Met HAL 5 vervagen de grenzen tussen architect, bouwheer en bouwer”, liet de jury opmerken.

In een volle zaal in het auditorium van STUK werden de laureaten bekend gemaakt van de vierjaarlijkse architectuurprijs van Stad en Architectuur vzw in opdracht van de stad Leuven. Via die prijs, die al sinds 1998 om de vier jaar wordt uitgereikt, wil de stad Leuven de meest relevante hedendaagse architectuur een podium te geven. “Ons toekomstig erfgoed verdient evenveel aandacht als ons historisch erfgoed. Daarom streven we naar kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. Om het belang hiervan te onderstrepen, is de architectuurprijs onontbeerlijk”, stelt schepen Carl Devlies (CD&V).

De ingrepen hebben ervoor gezorgd dat HAL 5 geen pathologisch monument is geworden maar juist het kloppende hart van een stadswijk Uit het verslag van de professionele jury

De professionele jury koos uiteindelijk voor HAL 5 in Kessel-Lo en liet zich in die keuze naar eigen zeggen vooral leiden door de vraag welk project het meest voorbeeldig is om de stedelijke opgaven van de toekomst aan te pakken. “HAL 5 overtuigt als een bijzonder intelligente reeks van ingrepen die voluit inzetten op de meerwaarde van een monument voor de kwaliteit van het stedelijk leven”, aldus het juryverslag. “De ingrepen hebben ervoor gezorgd dat HAL 5 geen pathologisch monument is geworden maar juist het kloppende hart van een stadswijk. Met HAL 5 vervagen de grenzen tussen architect, bouwheer en bouwer. De aanpak van HAL 5 blinkt uit in termen van participatie, recyclage en flexibiliteit. Die kwaliteiten zijn onmisbaar in een duurzame architectuur, ook al is dat dan in dit geval met een invulling die niet blijvend is. De ingrepen zorgen ervoor dat de monumentale eigenschappen van HAL 5 blijvend geactiveerd worden en juist daarin ligt de duurzaamheid van deze ingrepen.”

Eigen identiteit

Ook het publiek kon stemmen op de vijf finalisten, vooraf gepresenteerd door laatstejaarsleerlingen van enkele Leuvense middelbare scholen. Winnaar van dienst werd project Sociale Woningen Donkerstraat van a33 architecten in opdracht van Dijledal. De leerlingen van het Koninklijk Atheneum De Ring omschreven hun waardering voor het project als volgt: “Dit project munt uit omwille van de aandacht die is uitgegaan naar de uitwerking van de gemeenschappelijke ruimte waarmee het thuiskomen op deze plek een eigen identiteit en beleveniswaarde krijgt.”

Naast de twee winnaars uiteraard ook enkele finalisten die het niet haalden. Het nieuwe hoofdkantoor van Cera van Robbrecht & Daem in samenwerking met ar-te en Studio Roma werd op voorhand getipt als gedoodverfde winnaar maar greep dus naast de prijs. Ook de hoogzaal voor het Contius orgel van 360-architecten en het Scoutsgebouw Boven-Lo van Rob Mols Architecten en projectarchitect Bert Ruelens bleven op hun honger zitten. Toch kregen ook die projecten lof. “De heel uiteenlopende finalisten spelen allen op bijzondere wijze in op stedelijkheid, ruimtelijkheid, esthetiek en functionaliteit”, aldus de vakjury. Alle 24 genomineerde projecten zijn nog tot 3 november te bekijken in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven.