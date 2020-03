Hadi Waelkens is psychologe in UZ Leuven: “Een geïsoleerde afdeling kan een bevreemdend effect hebben op de patiënt” Bart Mertens

26 maart 2020

15u27 1 Leuven UZ Leuven biedt extra psychosociale ondersteuning voor medewerkers die te maken hebben met angsten, spanningen of bezorgdheden. Het ziekenhuis zet ook een speciaal team in voor psychische opvang van patiënten op de COVID-afdelingen. Hadi Waelkens is zelf psycholoog op de COVID19-afdeling in UZ Leuven en maakt een opname in het ziekenhuis voor coronapatiënten zo draaglijk mogelijk. “Voor mensen op een geïsoleerde afdeling kan een ziekenhuisopname een bevreemdend effect hebben.”

Psychosociale ondersteuning van artsen, verpleegkundigen en of ondersteunende medewerkers in het ziekenhuis is erg belangrijk in deze crisistijd. Daarom zet UZ Leuven met verschillende initiatieven in op het welzijn van medewerkers. Medewerkers die bezorgdheden of angsten hebben, kunnen ook terecht bij een zopas opgerichte hulplijn voor een vertrouwelijk gesprek. Wie het nodig heeft, krijgt een doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater. Marc Verschueren, hoofd ontwikkeling opleiding UZ Leuven: “Het is nu meer dan ooit belangrijk om aandacht te besteden aan de emoties van mensen die geconfronteerd worden met uitzonderlijke situaties. Onderzoek toont aan dat je daarmee de kans op posttraumatische stress kunt verminderen.”

Daarnaast richtten UZ Leuven samen met UPC KU Leuven een team op voor psychologische en psychiatrische ondersteuning op de COVID-19-afdelingen. Het team staat klaar voor COVID-19-patiënten en hun familieleden. Elke COVID-afdeling, ook de intensieve zorg, krijgt minstens een deeltijds psycholoog. In een eerste fase werken de psychologen in duo om expertise op te bouwen. Psychologen en psychiaters werken vooral via videoraadplegingen op afstand maar als het nodig is, komen ze ook aan het bed van de patiënt. Een aantal psychiatrische verpleegkundigen werken bovendien mee aan de zorg op een van de corona-afdelingen in het gebouw van volwassenen- en ouderenpsychiatrie.

Hadi Waelkens, diensthoofd psychologen UZ Leuven en zelf psychologe op de COVID-19-afdelingen: “Het is voor zorgverleners moeilijker dan anders om met coronapatiënten in contact te komen want zij komen volledig ingepakt en zo kort mogelijk de kamer binnen. Met ons team willen we dat opvangen door het menselijke contact met patiënten te behouden. We praten bij voorkeur per telefoon of videochat met de patiënten die er nood aan hebben. Dat komt intiemer over dan volledig ingepakt met een mondmasker voor hen zitten. Voor mensen op een geïsoleerde afdeling kan een ziekenhuisopname een bevreemdend effect hebben. Hoe ben ik besmet geraakt? Wat is er aan de hand? Waarom krijg ik geen bezoek? Heel wat oudere patiënten zijn verward. We zoeken samen met hen ook naar mogelijkheden om contact te houden met de buitenwereld. En we laten hen weten dat ze ook op ons beroep kunnen blijven doen als ze terug naar huis gaan en achteraf met gevoelens van onbegrip of eenzaamheid te maken hebben.”