Groter is niet altijd beter, bewijst Gerd Oversteyns (69). Zij maakte van haar Leuvense terrasje een oase van bloemen: “En echte hé, van namaak moet ik niet weten”

Op zoek naar de mooiste tuinen en terrassen in onze regio

Bart Mertens

21 augustus 2020

08u00

