Grote wegenwerken op E314 in Leuven starten morgen, zware verkeershinder verwacht na de coronacrisis

14 april 2020

13u03 34 Leuven Morgen starten de grote wegenwerken op de E314 ter hoogte van het viaduct van Wilsele. Er komt onder meer een spitsstrook tussen Herent en Aarschot én een nieuwe fiets- en autotunnel onder de snelweg. De werken moeten ervoor zorgen dat het verkeer op de autosnelweg in de toekomst veiliger én vlotter verloopt. Na de coronacrisis verwacht Wegen en Verkeer zware verkeershinder tijdens de ochtend- en avondspits.

Wegen en Verkeer start morgen met werken op de E314 ter hoogte van het viaduct van Wilsele. Normaal gezien zouden de werken al eind vorige maand gestart zijn, maar omwille van de coronamaatregelen is de start opgeschoven naar april. De werken kaderen binnen het herinrichtingsproject ‘Leuven Noord’ en moeten ervoor zorgen dat het verkeer op de autosnelweg in de toekomst veiliger én vlotter verloopt.

Wegen en Verkeer zal daarvoor vier projecten uitvoeren. Allereerst wordt de bovenkant van het viaduct van Wilsele verbreed en vernieuwd voor de aanleg van een nieuwe spitsstrook tussen Herent en Aarschot. De nieuwe spitsstrook moet de avondspits ten noorden van Leuven vlotter maken. Daarnaast komt er ook een nieuwe fiets- en autotunnel onder de snelweg en worden drie bruggen (t.h.v. het Vuntcomplex, de spoorlijn Leuven-Aarschot en de Pleinstraat in Holsbeek) gerenoveerd.

Zware verkeershinder

Wegen en Verkeer verwacht zware verkeershinder zodra de verkeersstromen op de snelweg opnieuw normaliseren. Het komende anderhalf jaar moet het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting en dat over een afstand van 2,5 kilometer. Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Vanaf woensdag worden de opritten Wilsele/Kessel-Lo richting Lummen en richting Brussel afgesloten tot de zomer van 2021. Vanaf vrijdagavond 17 april wordt ook de afrit Wilsele/Kessel-Lo komende van Lummen afgesloten tot begin 2021. Enkel de afrit Wilsele/Kessel-Lo komende van Brussel blijft altijd open om handelszaken bereikbaar te houden.

Het verkeer dat in Wilsele de snelweg wil oprijden, wordt omgeleid naar de omliggende opritten van Holsbeek (nr.21) en Leuven (nr. 15). Het verkeer komende van Lummen, dat de snelweg wil verlaten, wordt omgeleid naar het complex van Herent. Volgens de huidige planning duren de werken tot het najaar van 2021.