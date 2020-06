Grote veegactie vanaf 9 juni: “Verplaats tijdig je wagen of je fiets” Bart Mertens

05 juni 2020

15u30 1 Leuven Van 9 juni tot en met 14 juli vindt de jaarlijkse veegactie plaats in de Leuvense deelgemeenten. De actie was eerder uitgesteld door de coronacrisis. “Opgelet want het parkeerverbod voor wagens gaat in om 3 uur ‘s nachts en geldt tot 16 uur”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

Tijdens de veegactie borstelen medewerkers van de stadsreiniging het wegdek en ruimen ze de straatkolken. Op de dag van de werken geldt in deze straten een parkeerverbod. Bewoners moeten dan tijdig hun wagen en fiets verplaatsen. In de betrokken buurten en straten kondigen borden en vlaggen de actie aan. Omwonenden krijgen ook een brief met uitleg in de bus. “Alle straten in Leuven krijgen normaal gezien één keer per maand een poetsbeurt, los van de veegacties. Maar in sommige straten is het moeilijk om de straat grondig te vegen door de vele geparkeerde auto’s. Daarom organiseren we in deze straten éénmaal per jaar een veegactie. We vragen dan om de auto’s te verplaatsen zodat we de straat goed kunnen vegen”, licht schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) toe. Een overzicht van welke straat wanneer geveegd wordt, vind je op www.leuven.be/veegactie.

De stadsdiensten zorgen ervoor dat de werken klaar zijn in één dag. Zo blijft de hinder beperkt. “Om dat te kunnen, moeten ze echter om 7 uur stipt beginnen en dat kan enkel als de takeldienst klaar is op dat moment. Het parkeerverbod voor wagens gaat daarom in om 3 uur ‘s nachts en geldt tot 16 uur. De stad vraagt dan ook aan bewoners om hun wagen de avond voordien al te verplaatsen. Ook de fietsenparkings op de rijweg worden proper gemaakt. De stad vraagt daarom om je fiets uiterlijk twee dagen voor de veegactie tijdelijk elders te stallen”, klinkt het nog.