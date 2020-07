Grote veegactie in Leuven-centrum vanaf 22 juli Joris Smets

14 juli 2020

15u00 0 Leuven Van 22 juli tot en met 15 september vindt de jaarlijkse veegactie plaats in Leuven-centrum. Die was eerder uitgesteld door de coronacrisis. Tijdens de veegactie borstelen medewerkers van de stadsreiniging het wegdek en ruimen ze de straatkolken. Daarnaast worden de wegmarkeringen in sommige straten opnieuw aangebracht. Op de dag van de werken geldt in deze straten een parkeerverbod. Bewoners moeten dan tijdig hun wagen verplaatsen. In de betrokken straten kondigen borden en vlaggen de actie aan. Inwoners en handelaars krijgen ook een brief met uitleg in de bus.

“Alle straten in Leuven-centrum worden minstens één keer per week geveegd. Eénmaal per jaar organiseren we ook een grotere veegactie waarbij we vragen om wagens te verplaatsen. Op die manier kunnen we het wegdek grondig vegen en de straatkolken ruimen. Dat laatste is nodig om wateroverlast te voorkomen”, licht schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens toe.

“Zomerse onweders kunnen voor veel water op korte tijd zorgen”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Daarom is het belangrijk dat de riolen vrij zijn. Zo kunnen ze de grote hoeveelheid water tijdens een wolkbreuk beter slikken. Tijdens de veegactie frist de aannemer ook de bestaande wegmarkering op. Dit gebeurt éénmaal per jaar. Aangezien het droog moet zijn en niet te koud, is de uitvoeringsperiode beperkt.”

Planning

Er wordt enkel gewerkt op dinsdag, woensdag en donderdag om de impact te beperken. Een actueel overzicht van welke straat wanneer geveegd wordt, vind je hier. Bij regenweer kunnen de werken uitgesteld worden. Je vindt de nieuwe datum steeds op de website van de stad.

Wagen en terrassen

De stadsdiensten zorgen ervoor dat de werken klaar zijn in één dag. Zo blijft de hinder beperkt. Om dat te kunnen, moeten ze om 7 uur stipt beginnen en dat kan enkel als de takeldienst klaar is op dat moment. Het parkeerverbod voor wagens gaat daarom in om 3 uur ‘s nachts en geldt tot 16 uur. De stad vraagt aan bewoners om hun wagen de avond voordien al te verplaatsen. Wagens die niet verplaatst werden, worden getakeld. De wagens die geparkeerd werden na het plaatsen van de verkeersborden, krijgen een boete.

Aan de horeca-uitbaters met een terras op het openbaar domein vraagt de stad om het terras pas uit te zetten als de veegbeurt gedaan is. Doorgaans is dat voor het openingsuur van de horecazaak.