Grote solotentoonstelling ‘House of Card’ van Thomas Demand komt naar M dit najaar Bart Mertens

24 juni 2020

13u00 0 Leuven Vanaf 9 oktober presenteert M in Leuven ‘House of Card’. Die grote solotentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas Demand plaatst architectuur voor het eerst expliciet in relatie tot zijn praktijk. “De expo biedt een overzicht van verschillende benaderingen van bouwen in Demands oeuvre uit de afgelopen vijftien jaar”, zegt curator Valerie Verhack.

De kern van de tentoonstelling is Demands reeks ‘Model Studies’ die nauw verbonden is met het werk van andere invloedrijke kunstenaars, architecten en ontwerpers. Het werk van Thomas Demand (1964) beweegt zich tussen fictie en realiteit. Hoewel hij opgeleid is als beeldhouwer realiseert Demand voornamelijk foto’s die zijn levensgrote maquettes uit gekleurd papier en karton vastleggen. Door de papieren constructies te vernietigen eens de foto genomen is, wordt hun enige bestaansreden het uiteindelijke fotobeeld.

Thomas Demands werk was al te zien in heel wat solotentoonstellingen, onder meer in het Museum of Modern Art in New York, de Neue Nationalgalerie in Berlijn en de Fondazione Prada in Venetië en Milaan. Hij vertegenwoordigde Duitsland ook op de Biënnale van São Paulo. “Demands werk is gebaseerd op historische of hedendaagse beelden die hij vindt in de media, in boeken of online. Door zorgvuldig geconstrueerde foto’s te maken op basis van zelfgemaakte modellen bouwt hij met zijn composities bewust een afstand in ten opzichte van de beelden die ze weergeven”, aldus curator Valerie Verhack.

Zelden getoonde projecten

Meer concreet zal in drie zalen zijn reeks ‘Model Studies’ (2011 – vandaag) te zien zijn waarin het concept van het model centraal staat. “In ‘Model Studies’ neemt Demand afstand van zijn gewoonlijke praktijk. Zo fotografeert hij voor het eerst niet zijn eigen zelfgebouwde schaalmodellen maar die van andere kunstenaars, architecten en (mode)ontwerpers zoals John Lautner, SANAA (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa), Hans Hollein en Azzedine Alaïa.

In M is onder meer de eerste reeks ‘Model Studies’ op basis van het werk van John Lautner samen te zien met de sculptuur ‘Do Words Have Voices’ (2011) van de Britse kunstenaar Martin Boyce. Naast deze reeks zal de tentoonstelling een overzicht bieden van Thomas Demands architectuurinteresse en -engagement van de laatste vijftien jaar. De expositie bevat zelden getoonde projecten zoals ‘Black Label’ uit 2009 en ‘Embassy’ uit 2007.”

Meer info vind je op www.mleuven.be/demand.