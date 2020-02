Grootste opleidingsbeurs van Vlaams-Brabant komt naar Leuven EDLL

08 februari 2020

11u02 0 Leuven Voor het tweede jaar op rij organiseert VDAB de grootste opleidingsbeurs van Vlaams-Brabant. #TalentAtWork strijkt op 20 februari neer in Leuven.

Het aantal vacatures blijft stijgen en hierop wil VDAB met #TalentAtWork een antwoord bieden. Werkzoekenden kunnen er kennismaken met het opleidingsaanbod in de provincie Vlaams-Brabant. Er zullen verschillende taalopleidingen en beroepsopleidingen in de kijker worden gezet. Bouw, transport, diensten, bediende, ICT, industriële beroepen, retail en zorg zijn alvast sectoren die uitgebreid aan bod komen. Johan Viaene, directeur van VDAB Vlaams-Brabant, benadruk het belang van zo'n opleidingsbeurs. “Het profiel van de werkzoekenden matcht niet altijd met de gevraagde competenties in de vacatures. Via een praktijkgerichte opleiding kan een werkzoekende zich bijscholen. #TalentAtWork biedt werkzoekenden de kans om op een interactieve manier kennis te maken met een brede waaier aan opleidingen”, aldus Viaene.

#TalentAtWork vindt plaats op 20 februari in het opleidingscentrum van VDAB in de Interleuvenlaan in Heverlee . Inschrijven op voorhand is niet nodig.